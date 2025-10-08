Royaume-Uni : le parquet fait appel de l'abandon des poursuites contre un rappeur du groupe Kneecap

Le rappeur Mo Chara, accusé d’«infraction terroriste» pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah lors d’un concert à Londres en novembre 2024, a vu les poursuites à son encontre abandonnées le mois dernier pour vice de procédure. Mais il va bientôt retourner devant la justice.

Une affaire qui se poursuit. Le parquet britannique a annoncé qu'il allait faire appel de l'abandon des poursuites pour «infraction terroriste» contre Mo Chara, membre du trio nord-irlandais Kneecap, décidée par un juge le mois dernier.

«Nous faisons appel de la décision d'abandonner les poursuites, car nous estimons qu'il y a un point important du droit qui doit être clarifié», a indiqué un porte-parole du Crown Prosecution Service, sans donner plus de détail.

Le rappeur était accusé d'infraction terroriste pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais, classé terroriste au Royaume-Uni, lors d'un concert donné à Londres en novembre 2024. Le 26 septembre, un juge avait décidé d'abandonner les poursuites en raison d'un vice de procédure.

Kneecap a déclaré que la décision de faire appel n'était «pas surprenante» et l'a qualifiée de «gaspillage de l'argent des contribuables» dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Nous gagnerons à nouveau»

Mo Chara, de son vrai nom Liam O'Hanna, a toujours démenti tout soutien au Hezbollah, dénonçant son inculpation comme une décision politique, après les critiques formulées par le groupe contre Israël et la guerre en cours à Gaza. À sa sortie du tribunal, il s'était réjoui que les «tentatives pour faire taire» le groupe aient échoué.

Depuis l'inculpation du chanteur le 21 mai dernier, le trio, qui revendique son soutien à la cause palestinienne, a vu sa notoriété monter en flèche. Il a cependant fait face à plusieurs annulations de concerts en Allemagne ou en Autriche.

Les membres de Kneecap ont également été empêchés de se rendre sur le territoire hongrois, où ils devaient se produire au Sziget Festival, l’un des plus grands d’Europe. Ils ont été interdits d'entrée au Canada, et ont dû renoncer à une tournée aux Etats-Unis.

Le trio nord-irlandais, qui a d'abord attiré l'attention en rappant en irlandais et en dénonçant la domination britannique en Irlande du Nord, a accédé à la notoriété en 2024 avec son album Fine Art et le docu-fiction «Kneecap», primé au festival du film de Sundance, aux Etats-Unis.