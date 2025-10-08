Voici le roi le plus riche du monde

De tous les monarques en exercice dans le monde, nul n'est plus riche que le roi de Thaïlande : Maha Vajiralongkorn. Il doit notamment sa fortune à une décision très controversée prise en 2018.

Riche aux dépens de ses propres citoyens ? Sur l'ensemble de la planète, on compte pas moins de 44 monarques. Parmi eux, l'un se distingue pour son patrimoine particulièrement important : Rama X. Le chef d'Etat thaïlandais est en effet à la tête d'une fortune estimée à quelque 54 milliards d'euros, comme l'estimait ABC, il y a plusieurs années.

De son nom complet Bhumibol Adulyadej Vajiralongkorn Phra Vajiraklao Chao Yu Hua, le souverain thaïlandais doit ses nombreux biens à une mesure politique prise peu après son accession sur le trône. En 2018, deux ans après sa prise de pouvoir, il a en effet décidé de s'approprier le Crown Property Bureau, l'organisme qui supervise les biens immobiliers de la Couronne. Les actifs du roi de Thaïlande étaient, depuis 1948, propriété des citoyens du pays.

Devant le roi de Brunei et d'Arabie saoudite

Il a ainsi récupéré quelque 6.560 hectares de terrain et 40.000 biens en location, dont approximativement la moitié sont situés à Bangkok. La fusion entre fortune personnelle et fortune monarchique de Rama X lui a donc permis de compiler la somme totale de 54 milliards d'euros, en 2020.

Une richesse colossale qui contraste notamment avec le niveau de vie moyen des citoyens thaïlandais, qui gagnent en moyenne 15.000 baths par mois, soit environ 400 euros.

Rama X devance dans ce classement des souverains les plus riches du monde le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah, détenteur d'un patrimoine de près de 26 milliards d'euros.

Vient ensuite le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud d'Arabie saoudite, avec ses 17 milliards d'euros. Enfin, le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum des Emirats arabes unis et le roi Mohammed VI du Maroc détiennent chacun une fortune estimée à 12 milliards d'euros.