«14 accidents et 23 blessés» : Tesla au cœur d'une enquête au sujet de son pilote automatique

Le constructeur automobile de voitures électriques Tesla, dirigé par Elon Musk, fait l'objet d'une enquête en raison d'incidents liés à son système de conduite automatisée, qui aurait causé 14 accidents et 23 blessés. Ces investigations pourraient aboutir à un rappel massif en cas de risques majeurs.

L'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé, ce jeudi 9 octobre, l'ouverture d'une enquête concernant 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système de conduite automatisée (FSD) pour violation du code de la route. Au total, 58 incidents ont été recensés, dont 14 accidents et 23 blessés, selon Reuters.

Cette évaluation préliminaire pourrait mener à un éventuel rappel des voitures en cas de risque important pour la sécurité. L'agence a rapporté avoir reçu des signalements de véhicules entièrement autonomes brûlant des feux rouges et circulant à contresens lors de changement de voie.

Six rapports ont mentionné une voiture, avec le FSD activé, qui «s'est approché d'une intersection avec un feu de signalisation rouge, a continué à rouler dans l'intersection malgré le feu rouge et a ensuite été impliqué dans une collision avec d'autres véhicules à moteur dans l'intersection». Quatre accidents ont fait au moins un blessé.

La NHTSA a également enregistré 18 plaintes et un article de presse alléguant que des Tesla autonomes «n’étaient pas restés à l’arrêt pendant toute la durée d’un feu rouge, ne s’étaient pas complètement arrêtés ou n’avaient pas correctement détecté et affiché l’état réel du feu de signalisation sur l’interface du véhicule». Certains plaignants ont également déclaré que le FSD «ne fournissait pas d’avertissements concernant le comportement prévu du système lorsque le véhicule s’approchait d’un feu rouge».

Plusieurs enquêtes en cours

Cette enquête survient dans un contexte de critiques croissantes au Congrès américain concernant le système d'aide à la conduite de Tesla, qui a déployé une mise à jour en début de semaine.

La technologie du constructeur est au cœur d'une enquête depuis un an après quatre collisions dans des conditions de visibilité réduite, comme de l'éblouissement, du brouillard ou de la poussière, dont une mortelle en 2023.

Sur son site web, le constructeur a précisé que son système est «conçu pour être utilisé avec un conducteur pleinement attentif, les mains sur le volant et prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Bien que ces fonctions soient conçues pour devenir plus performantes avec le temps, les fonctionnalités actuellement activées ne rendent pas le véhicule autonome».

En outre, en janvier, la NHTSA avait ouvert une enquête sur 2,6 millions de véhicules Tesla à la suite d'accidents impliquant une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de déplacer leurs voitures à distance. Les robots-taxis autonomes du constructeur, lancé en juin dernier au Texas, sont également examinés en raison de dysfonctionnements présumés.