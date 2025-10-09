Accord Israël-Hamas : signature en Egypte, libération des otages, cessez-le-feu à Gaza... Quelles sont les prochaines étapes ?

Après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas cette nuit, les étapes de la première phase du plan de paix de Donald Trump devraient s'enchaîner pour permettre notamment la libération des otages et le cessez-le-feu.

Après deux années d'une guerre dévastatrice à Gaza, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les deux parties ont validé la première phase du plan de paix élaboré par Donald Trump, après quatre jours de négociations indirectes à Charm el-Cheikh, en Egypte. L'heure précise de l'entrée en vigueur de l'accord n'a pas été communiquée pour l'instant, mais les prochaines étapes se dessinent.

La signature de l'accord

Pour être officiellement valide, l'accord doit être signé par les belligérants. Cette étape devrait avoir lieu ce jeudi 9 octobre en Egypte, là où ont eu lieu les négociations. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a d'ailleurs invité Donald Trump à «assister à la signature».

Mercredi, avant l'annonce de l'accord, le président américain avait déjà évoqué une probable visite au Moyen-Orient en fin de semaine. «Si tout se passe comme prévu, nous partirons probablement dimanche, voire samedi», avait-il ajouté, citant l’Egypte comme probable destination, sans exclure une visite dans la bande de Gaza.

Le cessez-le-feu

Selon Donald Trump, l'accord trouvé prévoit qu'Israël «retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue» à Gaza. Une source proche du Hamas a fait état «de premières cartes» présentées «par la partie israélienne» concernant ce retrait

Mais, pour l'heure, la Défense civile de Gaza a fait part ce jeudi de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, intervenues après l'annonce dans la nuit de l'accord entre Israël et le Hamas. Conformément au texte, les combats devront cesser dès sa signature.

Benjamin Netanyahou a toutefois souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et a répété que le Hamas devait être désarmé. Le mouvement islamiste palestinien a de son côté appelé «le président Trump (et) les pays garants de l'accord (...) à contraindre (Israël) à appliquer intégralement les échéances de l'accord et à ne pas lui permettre de se dérober ou de tergiverser dans la mise en oeuvre de ce qui a été convenu».

A noter que, dans le sillage de la fin des combats, l'accord prévoit aussi «le retour immédiat des personnes déplacées du sud de la bande de Gaza vers Gaza (ville) et le nord». A ce stade, l'armée israélienne a néanmoins enjoint la population à ne pas chercher à regagner ces zones.

La libération des otages et prisonniers

Il s'agit de l'un des éléments clés de cette première phase du plan de paix : elle prévoit la libération par le Hamas des 20 otages vivants (sur les 47 encore à Gaza) en une seule fois et en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens.

Parmi ces derniers figurent 250 personnes purgeant des peines à perpétuité en Israël et 1.700 autres détenues depuis le début de la guerre. L'accord prévoit que l'échange ait lieu dans les 72 heures après la signature et Donald Trump a dit penser que tous les otages, vivants et morts, seraient «de retour lundi».

L'aide humanitaire

Sachant que l'ONU a déclaré l'état de famine dans une partie de Gaza, le plan de paix a aussi pour objectif de soutenir la population.

Pendant les cinq premiers jours du cessez-le-feu, au moins 400 camions d'aide humanitaire entreront chaque jour dans l'enclave. Selon une source au Hamas, ce nombre augmentera les jours suivants.

La deuxième phase

Ces différents éléments constituent la première phase du plan de paix en 20 points élaboré par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza.

D'après un responsable du Hamas, les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu n'attendront pas que toutes ces étapes soient effectives mais commenceront «immédiatement» après la signature de la première phase de l'accord. Israël ne s'est à l'heure actuelle pas exprimé sur ce point.