Affaire Jeffrey Epstein : pourquoi Bill et Hillary Clinton vont-ils comparaître ce jeudi devant le Congrès américain ?

L'ancien président américain Bill Clinton comparaîtra devant le Congrès américain ce jeudi 9 octobre dans le cadre de l'enquête parlementaire sur l’affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Son épouse, Hillary Clinton, sera également entendue mardi 14 octobre.

Des témoignages attendus. Dans le cadre des investigations concernant Jeffrey Epstein, le financier accusé de pédophilie, une puissante commission du Congrès américain a convoqué l'ancien chef d'État américain Bill Clinton et sa femme, Hillary Clinton, pour des auditions ce jeudi 9 octobre et mardi prochain.

L'ancien dirigeant sera notamment interrogé sur ses quatre voyages en 2002 et 2003 à bord de son jet privé, surnommé «Lolita Express», pour des déplacements organisés par sa fondation. Le courrier d'assignation à comparaître adressé à son épouse mentionne qu'il a été photographié en train de recevoir un «massage» d'une des victimes de l'ancien milliardaire.

Hillary Clinton devra, quant à elle, s'expliquer sur le recrutement du neveu de Ghislaine Maxwell, compagne du financier condamnée pour complicité de trafic sexuel en 2022, lors de sa campagne présidentielle de 2008 puis au Département d'État pendant son mandat de secrétaire d'État.

Six anciens procureurs généraux ainsi que deux anciens chefs du FBI ont également été convoqués pour des auditions entre mi-août et mi-octobre concernant l'enquête judiciaire.

Une relation qui interroge

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump est critiqué pour son manque de transparence concernant le dossier du criminel. En effet, alors qu'il avait promis des révélations fracassantes lors de sa dernière campagne présidentielle, le ministère de la Justice et le FBI ont annoncé en juillet dernier qu'aucune «liste de clients d'Epstein», détaillant ses complices présumés, n'avait été retrouvée.

En outre, l'agence a confirmé qu'il s'était suicidé dans sa cellule à Manhattan le 10 août 2019 dans l'attente d'un procès pour trafic de mineurs, provoquant la colère des plus fervents partisans du dirigeant américain.

Face aux accusations, le procureur général adjoint Todd Blanche a rencontré Ghislaine Maxwell en prison pendant deux jours en juillet, où elle aurait répondu à toutes les questions concernant «100 personnes différentes». Toutefois, son transfert dans un établissement à sécurité minimale au Texas quelques jours plus tard a alimenté spéculations concernant une possible dissimulation.

D'autant plus que le même mois, Donald Trump a poursuivi le Wall Street Journal pour diffamation, réclamant des milliards de dollars de dommages-intérêts, après la révélation d'une prétendue lettre obscène qu'il aurait envoyée à Jeffrey Epstein en 2003 à l'occasion de son 50e anniversaire.