Afghanistan : une double explosion a retenti au cœur de Kaboul

Deux explosions ont retenti jeudi soir dans le centre de Kaboul, semant la panique dans la capitale afghane. Aucune victime n’a été signalée pour l’heure, tandis que les forces de sécurité bouclent la zone et qu’une enquête est en cours.

Panique dans la capitale afghane. Deux fortes explosions ont retenti ce jeudi soir dans le centre de Kaboul, ont entendu des journalistes de l'AFP. Une première déflagration assourdissante s'est produite vers 21H50 (17H20 GMT), suivie quelques secondes après d'une seconde explosion.

«L'incident fait l'objet d'une enquête mais aucune victime n'a encore été signalée et tout va bien», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, sur la plate forme X, assurant que davantage d'informations seraient communiquées plus tard.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont témoigné avoir entendu les explosions et «aperçu des drones».

Le réseau téléphonique coupé

Dans les rues de la capitale, de nombreuses force de sécurité alertées sont sorties et fouillaient des voitures, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans plusieurs quartiers, le réseau téléphonique a également été coupé.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre afghan des Affaires étrangères était arrivé en Inde pour une visite inédite de deux jours, nouvelle étape de l'effort engagé par le gouvernement taliban pour tenter d'obtenir une reconnaissance sur la scène internationale alors qu'aujourd'hui seul Moscou reconnaît l'émirat islamique.