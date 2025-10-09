«Au plus haut depuis des décennies» : vos bijoux en argent valent de l'«or»

L’argent a franchi ce jeudi la barre symbolique des 50 dollars l’once, une première depuis 1980. Porté par les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques, le métal précieux séduit les investisseurs en quête de valeurs refuges, au moment où l’or et le bitcoin atteignent eux aussi des niveaux record.

Une première depuis 45 ans. L'argent a dépassé jeudi les 50 dollars l'once, porté par la demande en valeurs refuge dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques, retrouvant des sommets qu'il n'avait plus connus depuis 1980, selon l'agence Bloomberg.

Dans la foulée du record de l'or mercredi à plus de 4.000 dollars, l'once d'argent, soit 31,1 g de ce métal précieux également utilisé dans l'industrie, a grimpé jusqu'à 51,2350 dollars jeudi. Elle progressait encore de 3,15% à 50,4302 dollars vers 15H50 GMT (17H50 à Paris).

D'après l'agence Bloomberg, l'argent n'avait pas connu de tels niveaux depuis 1980 et la pénurie orchestrée par les frères Hunt, milliardaires texans qui avaient tenté de s'accaparer le marché mondial, faisant s'envoler les prix du métal blanc. Mais les données de cette période réunies par Bloomberg restent partielles.

un «effet de rattrapage»

Selon un historique de cours exhaustifs, disponibles à partir de 1993, l'argent a en tout cas dépassé son pic de 2011, lorsqu'il avait frôlé le seuil des 50 dollars l'once. Il était alors prisé, servant de couverture contre l'inflation et la crise des dettes publiques européennes.

Interrogé par l'AFP, John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank y voit «un effet de rattrapage» de l'argent après les importants gains de l'or.

Le dénominateur commun de ces deux valeurs refuge ? Une hausse des prix «alimentée par l'incertitude macroéconomique, la faiblesse du dollar et la demande persistante pour des actifs tangibles», résume Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Une confiance érodée dans les marchés actifs américains

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses attaques contre la Réserve fédérale américaine, la confiance du marché dans les actifs américains, dont le dollar, s'est en effet érodée. S'y ajoute la récente paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

Afin d'assurer leurs arrières, les investisseurs se tournent vers des valeurs alternatives, comme l'or et le bitcoin, qui a lui aussi récemment atteint un sommet.

«Les investisseurs tentent de plus en plus de se décharger de tout ce qui a un lien avec l'argent fiduciaire», ajoute M. Plassard.

«On est aussi dans une situation où on commence à parler d'une pénurie d'argent», ce qui tire là aussi le prix vers le haut, souligne par ailleurs l'analyste. Le secteur est en proie à un déficit structurel de longue date, où la demande excède l'offre.

Or «l'argent est un métal industriel essentiel à la production de puces semi-conductrices pour l'IA qui alimentent les centres de données du monde entier», relève Kathleen Brooks, directrice de recherche pour le courtier XTB. Il est également utilisé dans la fabrication de panneaux solaires.

Les instabilités géopolitiques accrues, à commencer par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ont également contribué à la course folle de l'or et de l'argent. Dans ce contexte, les investisseurs sont aussi encouragés par la peur de manquer une bonne occasion (abréviée par «FOMO», ou «Fear of missing out» en anglais).