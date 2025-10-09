Corée du Nord : Kim Jong-un préparerait une défilé militaire massif pour célébrer les 80 ans de son parti politique

La Corée du Nord devrait profiter du 80e anniversaire du Parti communiste au pouvoir pour déployer toute sa puissance militaire dans un défilé d'envergure. L'occasion pour Kim Jong-un de présenter ses derniers missiles de pointe et de consolider l'axe Pyongyang-Moscou-Pékin.

Une parade monumentale sur fond de rapprochement diplomatique. Ce jeudi, et ce, jusqu'au 11 octobre, la Corée du Nord célèbre le 80e anniversaire du Parti communiste, aux côtés de hauts responsables chinois et russes. Des présences remarquées qui interviennent à peine plus d'un mois après celle, très médiatisée, de Kim Jong-un dans la capitale chinoise pour un défilé militaire millimétré, pensé dans les moindres détails, où plus de 10.000 soldats ont paradé au son des canons, avions et chars sur la place Tian'anmen pour fêter les 80 ans de la victoire sur le Japon en 1945.

De quoi laisser penser que le dirigeant nord-coréen s'apprête lui aussi à présenter un défilé de grande envergure. C'est en tout cas l'idée avancée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Ce serait une première depuis octobre 2020, date du dernier défilé organisé pour cette occasion.

Des missiles hypersoniques et une révolution des drones au menu du défilé

Certains analystes, cités par la presse sud-coréenne, laissent entendre que Pyongyang pourrait mettre en scène à cette occasion le Hwasong-20, un missile balistique intercontinental (ICBM) de nouvelle génération qui est en cours de développement. De nouveaux drones nord-coréens ainsi que des armes hypersoniques devraient également être à l’honneur.

KCNA / Reuters

«La guerre en Ukraine a montré à Pyongyang l’importance de la révolution des drones dans la guerre et ils font maintenant de leur mieux pour rattraper leur retard, vraisemblablement avec l’aide de la Russie», explique à l'AFP Vladimir Tikhonov, professeur d’études coréennes à l’université d’Oslo.

UNE MISE EN SCÈNE DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

Les principaux soutiens internationaux de la Corée du Nord devraient être du déplacement. A commencer par la Chine. C'est le Premier ministre Li Qiang qui se rendrait donc cette semaine en Corée du Nord. Il deviendrait alors le plus haut responsable pékinois à assister à un défilé militaire nord-coréen depuis le début du siècle. Quant à Xi Jinping, il n'a visité la Corée du Nord qu'une seule fois au cours de sa présidence, en 2019.

La Russie, par la présence du vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev, devrait également participer à la cérémonie. De son côté, le Vietnam sera représenté par le secrétaire général du Parti, To Lam, qui occupe depuis 2024 le poste le plus puissant du pays. Et, cerise sur le gâteau pour Pyongyang, il s'agira de la première visite, en près de vingt ans, d'un dirigeant vietnamien. La dernière visite officielle remontant à 2007.

La cérémonie jeudi sera un «spectacle public qui incarnera la consolidation stratégique de l’axe Chine-Corée du Nord-Russie», témoigne Seong-Hyon Lee, chercheur au Centre asiatique de l’université Harvard.