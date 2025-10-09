Crise économique : pourquoi les records atteints par les valeurs refuges annoncent une récession imminente

Ce mercredi 8 octobre, le cours de l'or a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 4.000 dollars l'once (environ 28 g). Un symbole de récession pour l'économie mondiale ? C'est ce qu'explique l'économiste Laurent Cappelletti, interrogé par CNEWS.

La bonne santé de l'or, un mauvais signe pour l'économie mondiale. Le cours des valeurs refuges, comme certains métaux précieux, battent tous les records en 2025. Un signal fort indiquant qu'à l'inverse, l'économie mondiale s'embourbe dans la crise.

Le politicien et économiste Laurent Cappelletti analyse cette hausse record du cours de l'or et explique pourquoi cette ruée des investisseurs en dit long sur l'état de l'économie mondiale, ainsi que les prévisions pessimistes des analystes : «Les anticipations reposent sur la notion de confiance, notamment la faible incertitude. En ce moment, en Europe, depuis le Brexit, l'heure n'est pas au dynamisme. D'un autre côté, on ne sait pas trop ce que veut faire la Russie, ni même la Chine. Même la politique américaine, avec Donald Trump qui fait de l'incertitude sa marque de fabrique, n'est pas facile à lire. Je ne parle même pas de la situation politique en France. Moins il existe d'incertitude, plus il y a de confiance et plus on peut prendre un risque financier».

Un constat qui s'explique également à cause de l'un des pôles économiques les plus importants : les Etats-Unis. «Les mesures de Donald Trump, si elles peuvent se comprendre d'un point de vue politique, ont et auront des conséquences importantes de ralentissement sur le commerce mondial, décrypte l'économiste. Les premiers chiffres de l'emploi montrent d'ailleurs qu'il n'y a pas d'hypercroissance aux Etats-Unis non plus».

L'offre et la demande : la logique implacable derrière la hausse du cour de l'or

De cette confiance découle donc des choix d'investissements bien différents. En période de crise et de récession, comme c'est déjà le cas selon de nombreux experts, les investissements se dirigent vers des valeurs refuges, réputées pour être «sûres». «Quand on a de l'argent à placer, le plus intéressant en période de crise est de le mettre dans des valeurs qui rapporteront plus que le peu que l'on peut gagner en investissant dans du commerce. C'est pour cela que l'on dit que l'or est une valeur refuge. Comme c'est une matière qui n'est pas extensible, c'est à dire que sa quantité est limitée, on est à peu près sûr que les autres investisseurs vont faire comme soi : chercher à acheter de l'or. Avec cette quantité limitée, la valeur augmente, par logique d'offre qui stagne et de demande croissante».

Indirectement, les choix diplomatiques de Donald Trump ont une influence sur la veleur de l'or © REUTERS / Evelyn Hockstein

Une tendance qui se vérifie d'autant plus que «les investissements alternatifs apparaissent trop risqués», comme le développe Laurent Cappelletti. «Avec l'or, on est sûr de son coup. La question qui se pose est toujours "si j'investissais autre part, pourrais-je gagner plus ?" Le problème des autres valeurs spéculatives, par exemple la cryptomonnaie, est qu'actuellement, elles apparaissent trop risquées. On est dans un climat soit de stagnation soit de récession qui ne laisse finalement pas beaucoup de choix».

«En période prospère, c'est l'inverse : il devient intéressant d'investir dans les entreprises»

Pour que la courbe de l'or s'inverse et que les investisseurs visent de nouveaux placements, il faut attendre un retour d'une certaine croissance. «En période prospère, c'est l'inverse. Cela redevient intéressant de placer son argent dans des matières premières qui servent à nourrir cette croissance, que ce soit dans les énergies, dans certains produits alimentaires, etc. Il est également intéressant d'investir dans les entreprises, pour profiter de leur croissance. Une autre possibilité consiste à investir tout simplement dans les dettes des pays, comme celle de la France ou des Etats-Unis».

«Les investisseurs, qui sont ceux qui détiennent l'argent, investissent dans les entreprises quand ils anticipent une économie prospère. Ils investissent également dans des valeurs marchandes, comme les matières premières, dont ils pensent que le prix va augmenter». Une tendance plus lointaine que jamais, comme le montre le prix du pétrole, qui ne fait que chuter.

A l'inverse de l'or, le prix du baril suit, en effet, une trajectoire descendante. Lui qui pointait à 82 dollars (70 euros) le baril en janvier 2025 stagne actuellement aux alentours de 65 dollars (56 euros). Il est même tombé à 60 dollars (51 euros) en mai dernier, au moment de l'annonce des droits de douane effectuée par Donald Trump.