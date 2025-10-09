Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre à Gaza : l'armée israélienne dit se préparer à réceptionner les otages

Sur la place des otages, à Tel Aviv, l'annonce de Donald Trump a été célébrée par les familles des captifs. [Ronen Zvulun / REUTERS]
Dans la nuit de mercredi à jeudi, Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas avaient accepté la première partie de son plan de paix pour Gaza, incluant la libération des otages encore vivants retenus dans le territoire palestinien. Et Tsahal a indiqué se tenir prêt à les accueillir.

Un immense soulagement pour leurs familles. Le président américain Donald Trump a déclaré cette nuit, sur sa plate-forme Truth Social, qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à un accord pour mettre en application la première partie de son plan de paix à Gaza.

Celui-ci prévoit notamment un cessez-le-feu et la libération, en une seule fois, des 20 otages israéliens, présumés vivants et retenus dans l'enclave, en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens incarcérés en Israël.

Donald Trump a annoncé un accord entre Israël et le Hamas sur sa plate-forme Truth Social. © Social Media/via REUTERS

«Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle», a indiqué le chef de l'Etat américain.

Les otages libérés lundi, selon Donald Trump

Sur X, l'armée israélienne a d'ores-et-déjà dit se préparer à réceptionner les otages, mais également à faire face à «tous les scénarios», incluant une poursuite des hostilités. Elle a aussi appelé les habitants à ne pas retourner dans le nord de Gaza.

L'échange, qui doit avoir lieu dans les 72 heures suivant le début de la mise en œuvre de l'accord, dont la signature est attendue jeudi, a précisé à l'AFP une source proche des négociations.

De son côté, Donald Trump a estimé, tôt ce jeudi matin sur Fox News, que les otages détenus depuis deux ans par le mouvement islamiste palestinien seraient «de retour lundi», y compris les corps de ceux décédés en captivité.

Parmi les otages présumés vivants, figurent Alon Ohel, 24 ans, Guy Gilboa Dalal et Eviatar David, tous deux 24 ans, Rom Breslavsky, 21 ans, Yosef Chaim Ohana, 24 ans, Avinatan Or, 32 ans, Matan Tzangaukar, 25 ans, Matan Angrest, 22 ans, Nimrod Cohen, 21 ans, Gali et Ziv Berman, 27 ans, Maxim Herkin, 36 ans, Segev Kalfon, 27 ans, Eitan Mor, 25 ans, Bar Kuperstein, 23 ans, Eitan Horn, 38 ans, Omri Miran, 48 ans, David Kunio, 35 ans, Elkana Bohbot, 36 ans.

Enfin, Ariel Kunio, 28 ans, Tamir Nimrodi, 20 ans, et Bipin Joshi, 24 ans sont les seuls otages présumés vivants à n'avoir donné aucun signe de vie, selon les médias israéliens.

