Accord Hamas-Israël : l'armée israélienne dit se préparer à redéployer ses troupes dans la bande de Gaza
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a salué jeudi l'accord trouvé entre Israël et le Hamas sous l'égide de Donald Trump, la qualifiant de "réussite diplomatique majeure".
"L'accord sur la première phase du processus de paix à Gaza marque une percée significative", a-t-elle affirmé sur le réseau social X. "L'UE fera tout son possible pour soutenir sa mise en oeuvre."
Benjamin Netanyahou a eu un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump, après l'annonce de la signature de l'accord entre l'Etat hébreu et le Hamas, a assuré le bureau du Premier ministre israélien, cité par les médias du pays.
«Les deux hommes ont eu une conversation très émouvante et chaleureuse, se félicitant mutuellement de la signature historique de l’accord de libération de tous les otages», selon un communiqué des services de l'exécutif israélien.
Benjamin Netanyahou «a remercié le président Trump pour ses efforts et son leadership international, et le président Trump a salué le Premier ministre pour son leadership résolu et les actions qu’il a entreprises». Le président américain a par ailleurs été invité à s'exprimer devant le Parlement israélien, la Knesset, d'ici à ce week-end.
L'armée israélienne a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas en vue d'une libération des otages détenus à Gaza et dit se "préparer" à réceptionner ceux-ci.
"Le chef d'état-major a ordonné de se préparer à mener l'opération pour le retour des otages", mais aussi à "être prêt à tous les scénarios", a déclaré sur X l'armée israélienne, qui a précisé "salue(r) l'accord sur la libération des otages".
La première phase de l'accord en vue de la fin de la guerre à Gaza prévoit la libération par le Hamas de 20 otages vivants en une seule fois en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens, a indiqué jeudi une source au sein du mouvement islamiste.
L'échange doit avoir lieu dans les 72 heures suivant le début de la mise en oeuvre de l'accord, dont la signature est attendue jeudi, à précisé à l'AFP cette source au courant des négociations.
Les otages doivent être relâchés en échange de le libération de 250 Palestiniens condamnés à des peines de prison à vie et de 1.700 autres personnes arrêtées par Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, a-t-on ajouté de même source.
Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix proposé par Donald Trump.
Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'annonce par Donald Trump d'un accord en ce sens.
"Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison", a déclaré simplement M. Netanyahu dans un bref communiqué publié par son bureau.
Donald Trump s'est dit "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan de paix pour Gaza, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social.
"Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle", a indiqué le président américain.