Benjamin Netanyahou, qui s'est entretenu avec Donald Trump par téléphone, a invité le président américain à s'exprimer devant le Parlement israélien

Benjamin Netanyahou a eu un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump, après l'annonce de la signature de l'accord entre l'Etat hébreu et le Hamas, a assuré le bureau du Premier ministre israélien, cité par les médias du pays.

«Les deux hommes ont eu une conversation très émouvante et chaleureuse, se félicitant mutuellement de la signature historique de l’accord de libération de tous les otages», selon un communiqué des services de l'exécutif israélien.

Benjamin Netanyahou «a remercié le président Trump pour ses efforts et son leadership international, et le président Trump a salué le Premier ministre pour son leadership résolu et les actions qu’il a entreprises». Le président américain a par ailleurs été invité à s'exprimer devant le Parlement israélien, la Knesset, d'ici à ce week-end.