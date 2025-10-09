«Indépendance 200» : ce que l'on sait des exercices militaires organisés au Venezuela en réponse aux manœuvres militaires américaines

Les forces armées du Venezuela ont effectué ce mercredi de nouveaux exercices militaires dans deux régions côtières, notamment autour de l'aéroport international desservant la capitale, en réponse au déploiement de l'US Navy dans les Caraïbes.

Le Venezuela montre les muscles face aux Etats-Unis. Depuis plus d'un mois, l'armée américaine déploie ses forces dans la mer des Caraïbes, au large du pays dirigé par Nicolas Maduro, accusé par Donald Trump d'être à la tête d'un puissant cartel.

La marine américaine a ainsi envoyé au moins huit navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire, tandis que l'US Air Force a rassemblé des dizaines de chasseurs et des avions ravitailleurs sur une base de Porto Rico.

De nombreux militaires et policiers mobilisés

Ces opérations, officiellement organisées dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues selon Washington, sont vues comme une déclaration de guerre par Caracas. Le président vénézuélien a même accusé les Etats-Unis de vouloir «imposer un changement de régime» à son pays et s'emparer de ses réserves de pétrole.

Face à cela, les forces armées du pays sont mobilisés. «L'exercice Indépendance 200 a débuté, avec l'activation intégrale de tous les plans de défense et d'offensive dans la zone de défense intégrale La Guaira», État où se trouvent le port et l'aéroport de Caracas, «et dans la zone de défense intégrale Carabobo», État côtier à l'ouest de Caracas, a déclaré Nicolas Maduro ce mercredi.

Des entraînements en conditions réelles

Selon le gouvernement, est prévu le déploiement de soldats, de drones et de la milice nationale, un corps composé de civils volontaires intégrés dans l'armée. Rassemblés dans les rues et avenues, des militaires et policiers ont formé des miliciens et des groupes de partisans pro-pouvoir à l'utilisation d'armes avec des fusils d'entraînement.

Dans l'État de Carabobo, des policiers et des militaires ont été déployés, notamment sur l'avenue Université, l'une des principales artères de la ville de Valence, pour s'entraîner à repousser une «invasion», a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans cette région, la milice a reçu des instructions sur la manière de sécuriser des zones «stratégiques» pour garantir le fonctionnement des services publics, qui souffrent déjà de dysfonctionnements après des années de crise économique.

Caracas a déjà mené plusieurs exercices militaires dans diverses régions du pays et lancé la mobilisation de réservistes et de miliciens. Plusieurs experts n'excluent pas que Washington décide de mener des frappes sur le sol même du Venezuela.

«Nous devons nous préparer, car l'irrationalité avec laquelle agit l'impérialisme nord-américain n'est pas normale», a déclaré mercredi à la télévision le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, dénonçant une attitude «belliciste» et «vulgaire». Selon le gouvernement, le président Maduro a préparé un décret sur «les troubles extérieurs», qui lui donnerait des pouvoirs spéciaux.