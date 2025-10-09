Intelligence artificielle : le youtubeur MrBeast craint des «temps effrayants»

MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, a alerté publiquement concernant les risques de l'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu, notamment après le lancement de l'application Sora 2, permettant de générer des vidéos ultra-réalistes.

En réaction au lancement de Sora 2, un logiciel de création de vidéos générées par intelligence artificielle, le youtubeur MrBeast, qui compte 634 millions d'abonnés, a affirmé que l'avancée rapide de l'IA générative est «effrayante» pour des millions de créateurs dans le monde.

«Lorsque les vidéos IA seront aussi bonnes que les vidéos normales, je me demande ce que cela fera à YouTube et comment cela impactera les millions de créateurs qui gagnent actuellement leur vie en créant du contenu...des temps effrayants», a écrit Jimmy Donaldson, de son vrai nom, sur les réseaux sociaux le lundi 6 octobre.

When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making content for a living.. scary times. — MrBeast (@MrBeast) October 5, 2025

Ce commentaire est survenu après le lancement la semaine dernière, par l'organisation américaine d'intelligence artificielle OpenAI – le créateur de Chat GPT – de Sora 2. Il s'agit d'une version améliorée de son générateur vidéo et audio, avec une application mobile permettant de créer des vidéos IA de soi-même, partagées en ligne.

«Une hausse des vidéos enfreignant les droits d’auteur sur les réseaux sociaux»

L'application, qui a rapidement atteint la première place de l'App Store américain, n'est pas encore disponible en Europe. «Depuis le lancement de Sora 2, nous avons constaté une hausse des vidéos enfreignant les droits d’auteur de nos sociétés membres, tant sur les plates-formes d’OpenAI que sur les réseaux sociaux», a dénoncé Charles Rivkin, le président de la Motion Pictures Association, en charge de défendre les intérêts des plus grands studios hollywoodiens. Elle a exigé des «mesures immédiates et décisives» afin de lutter contre la violation de la propriété intellectuelle.

Aujourd'hui, la majorité des plate-formes ont intégré l'intelligence artificielle dans leurs outils pour créateurs. YouTube, par exemple, a déployé progressivement des fonctionnalités de montage pour animer des photos ou appliquer différents styles, de générer automatiquement des clips à partir de directs ou podcasts, et propose un assistant virtuel aux créateurs directement dans YouTube Studio.

MrBeast lui-même avait été vivement critiqué par des artistes et ses fans en juin dernier après avoir lancé un outil IA générant des miniatures YouTube, soit les images illustrant les vidéos. Il avait dû retirer cette fonctionnalité peu après, exhortant les internautes à engager des concepteurs humains.

«Je me soucie plus que vous ne pourriez l'imaginer de la communauté YouTube. Cela me rend profondément triste de faire quelque chose qui pourrait perturber la communauté», avait-il déclaré à l'époque.