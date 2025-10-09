«J’ai immédiatement reçu un appel du bureau du shérif» : un télescope de la Nasa de plus de 680 kg atterrit au milieu d'une ferme aux États-Unis

Un télescope de plus de 680 kg a été retrouvé par un couple de fermiers au milieu de leur exploitation à Hale County, au Texas (États-Unis). L’appareil avait été lancé la veille depuis un centre de recherche du Nouveau-Mexique par la Nasa.

Une découverte inattendue. Et ce n'est pas Ann Vincent Walter qui dira le contraire. «Si vous étiez l’une des nombreuses personnes à avoir vu quelque chose dans le ciel au crépuscule hier soir, c’était probablement ça !», a-t-elle raconté sur sa page Facebook. Elle et son mari, tous deux fermiers américains, ont aperçu dans le ciel, de la commune d’Edmonton, au Texas (États-Unis), un drôle d’objet volant semblable à une montgolfière.

Il s’agissait en réalité d’un télescope connu sous le nom de «PICTURE-D», appartenant à la Nasa. L’engin, qui pesait près de 680 kg et mesurait quatre mètres de long pour plus d’un mètre de large, s’est finalement posé sur leur exploitation.

«Ils (les policiers) m’ont remerciée de les avoir informés. J’ai immédiatement reçu un appel du bureau du shérif m’informant qu’un homme de l’équipe de la Nasa allait me contacter et qu’il ne s’agissait pas d’un ballon mais d’un gros équipement expérimental attaché à un parachute», a-t-elle poursuivi.

Une mission de routine devenue un incident inattendu

Dans la foulée, une équipe du Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF) de la Nasa est rapidement intervenue pour récupérer la structure, qui venait d’atterrir dans la ferme. L'appareil avait été lancé la veille depuis un centre de recherche lié à la Nasa, la Columbia Scientific Balloon Facility, au Nouveau-Mexique. Il aurait atteint les 36.000 mètres d’altitude avant de perdre contact avec les ingénieurs et de brutalement redescendre jusqu’à la ferme de la famille Walter.

«Je suis tellement contente que nous ayons pu voir ça dans le ciel. C’était une expérience géniale», se réjouit-elle. Une découverte aussi rare que fortuite puisque cet équipement de haute technologie est conçu pour atteindre la limite de l’atmosphère et capturer des images plus nettes des étoiles, des trous noirs et des galaxies.