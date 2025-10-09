Javier Milei : le président argentin donne un concert de rock devant 15.000 personnes (vidéo)

Le président argentin Javier Milei a donné un concert de rock improvisé devant 15.000 personnes ce mercredi soir à la Movistar Arena de Buenos Aires (Argentine) alors qu’il devrait y présenter son nouvel ouvrage intitulé «La Construction du Miracle».

⚡️Argentina's economy is sinking, to the point that Trump had to intervene and give them $20 billion bailout.



In the middle of all of this, Argentine President Javier Millei dressed in black leather & took the stage at a concert with a video backdrop of bombings behind him. pic.twitter.com/jtnzCMppfj — War Intel (@warintel4u) October 8, 2025

Ancien leader d’un groupe de reprises des Rolling Stones, l’homme politique de 54 ans a ainsi chanté 9 chansons, en majorité des titres de rock argentin des années 1980, en compagnie du groupe «La Banda Presidencial».

Ce concert surprise est intervenue deux semaines avant un vote crucial au Parlement argentin, prévu le 26 octobre, afin de donner ou non une majorité à son parti au sein de l’établissement. Loin d’être favori dans les sondages avant ce scrutin, Javier Milei a néanmoins affirmé lors de ce concert qu’une «bataille perdue n’est pas une guerre perdue» en référence à sa récente défaite lors des dernières élections provinciales de Buenos Aires.

«Il vit dans une réalité alternative»

L’opposition politique en Argentine n’a pas manqué de critiquer l’actuel chef d’Etat en soulignant sa déconnexion face aux problèmes économiques que rencontrent les Argentins depuis son élection.

«Javier Milei vit dans une réalité alternative (…) Lorsqu’il était un simple candidat à la présidence, il pouvait se permettre ce genre de choses, mais maintenant… il doit assumer ses responsabilités», a regretté Axel Kicillof, le gouverneur de Buenos Aires, à la chaîne de télévision argentine C5N.

«Il est temps de revenir sur Terre, Monsieur le Président. Le pays a besoin de vous. Ces images évoquent un mélange de honte, de colère et de douleur indirectes», a abondé Ricardo López Murphy, un des membres de l’opposition.

Javier Milei est arrivé au pouvoir en 2023 en Argentine. Connu pour son ultralibéralisme, il a mis en œuvre une politique de «thérapie de choc» visant à lutter contre la grave crise économique que traverse l’Argentine. Ces mesures ont provoqué d’importants troubles sociaux et de vastes protestations contre sa politique économique au cours des derniers mois.

Dans ce contexte, Donald Trump a affirmé en septembre dernier qu’il se tenait «prêt à faire le nécessaire» en soutien financier de l'économie argentine, la troisième d'Amérique du Sud. Cette aide, dont le montant n’a pas encore été communiqué, devrait être précisée à l’issue d’une réunion organisée à la Maison Blanche entre les deux hommes ce mardi 14 octobre.