Pourquoi l'ONU va-t-il réduire de 25% le nombre de Casques bleus dans le monde ?

Une crise budgétaire pour l’ONU. L’Organisation des Nations Unies a indiqué ce mercredi 8 octobre une réduction de 25% du nombre de ses Casques bleus dans le monde au cours des prochains mois.

«Nous allons devoir rapatrier, réduire d'environ 25% le nombre de nos effectifs de maintien de la paix militaires et policiers, ainsi que leur équipement et un nombre important d'employés civils des missions vont également être touchés», a ainsi indiqué ce responsable sous couvert de l'anonymat.

Ce chiffre de 25% correspond à une moyenne comprise entre 13.000 et 14.000 militaires et policiers.

Le budget des opérations de maintien de la paix pour 2025-2026 (de juillet 2025 à juin 2026) est d'environ 5,4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard devant venir des États-Unis et 1,2 milliard de la Chine.

Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington a annoncé des coupes massives dans son aide à l'étranger et l'ONU attendait les décisions concernant les opérations de maintien de la paix.

Un fort déficit du budget de l’ONU

Les Américains ont désormais informé les Nations unies qu'ils ne contribueraient pour le budget 2025-2026 qu'à hauteur de 682 millions de dollars, dont 85 millions de dollars réservés pour le futur bureau de soutien de l'ONU à la nouvelle mission internationale anti-gang en Haïti.

Sur le total, l'ONU s'attend ainsi à un déficit de 16 à 17% du budget de maintien de la paix en cours. Dans l'attente de la décision américaine, les missions de maintien de la paix de l'ONU avaient préparé des plans pour anticiper divers scénarios de baisse de financements.

La baisse de 25% des troupes sera répartie entre 9 des 11 missions de maintien de la paix, les deux autres étant financées par un autre budget.

«Nous savons qu'il y aura des conséquences en termes de surveillance des cessez-le-feu, de protection des civils, de travail avec les humanitaires», a noté le responsable, prédisant un impact «important» sans pouvoir l'évaluer plus en détails.