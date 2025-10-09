Risques de guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie : pourquoi la tension monte-t-elle entre les deux pays ?

Financement de groupes armés, ingérence, tentative de déstabilisation… L’Éthiopie accuse l’Érythrée de «préparer activement une guerre». Mais quelles sont les raisons à l’origine de la montée des tensions entre les deux voisins ?

Deux voisins sur les sentiers de la guerre ? Les tensions entre L’Éthiopie et l’Érythrée montent d’un cran entre les deux nations. La première accusant la seconde de préparer un conflit armé et la seconde dénonçant de la propagande mensongère.

En effet, le 2 octobre dernier, dans un courrier adressé au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a accusé l'Érythrée de financer des groupes armés qui combattent les forces fédérales en Éthiopie. Addis-Abeba a également mis en avant des tentatives d’ingérences et de déstabilisation.

Cette accusation est «une mascarade mensongère, une insulte à l'intelligence du peuple éthiopien et de la communauté internationale», a réagi le ministre érythréen de l'Information Yemane Ghebremeskel, ajoutant que «depuis deux ans, l'intense campagne de propagande visant à attiser les ambitions irrédentistes [NDR : visant à accaparer des territoires] s'accompagne de menaces provocatrices».

L'Éthiopie et l'Érythrée ont connu ces dernières années des relations en dents de scie. Pour rappel l'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1993 après une longue lutte armée.

Le port d’Assab au cœur du conflit

Toutefois, entre 1998 et 2000 une sanglante guerre a opposé les deux pays et fait plusieurs dizaines de milliers de morts à cause de différends frontaliers.

Si leurs relations avaient fini par s’améliorer en 2018 avec la conclusion d’un accord de paix, à l’initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avec le président Issaias Afeworki, qui dirige l'Érythrée depuis 1993, l’épineuse question de l’accès à la mer continue de poser problème.

En effet, l’Éthiopie est un pays enclavé, alors que l'Érythrée possède une longue frontière le long de la mer Rouge. Une situation complexe, puisqu’Asmara accuse Addis-Abeba de lorgner sur son très stratégique port d’Assab.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed répète depuis plusieurs mois sa volonté pour le pays, deuxième plus peuplé du continent avec quelque 130 millions d'habitants, d'avoir un accès à la mer qu'il a perdu depuis l'indépendance de l'Érythrée, par le biais de moyens légaux.

De son côté, L'Érythrée, l'un des pays les moins peuplés du continent avec quelque 3,5 millions d'habitants, a réclamé le respect de la souveraineté de son territoire, se rapprochant notamment de l’Égypte et dénonçant auprès de la communauté internationale «les fausses accusations» de son voisin éthiopien.