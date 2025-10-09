TikTok : pourquoi Barron Trump, le fils du président, pourrait jouer un rôle de premier plan sur le réseau social ?

Après avoir fait sensation lors de la dernière campagne présidentielle de son père, Donald Trump, Barron Trump serait pressenti pour prendre la tête du réseau social chinois TikTok, passé aux mains américaines le mois dernier.

Une belle promotion en perspective. Barron Trump, le fils cadet du chef d'État américain Donald Trump, pourrait faire partie du conseil d'administration dirigeant TikTok après son transfert à des investisseurs américains, selon l'ancien responsable des médias sociaux présidentiels, Jake Advent.

«Les jeunes constituent l'immense majorité des utilisateurs de TikTok. J'espère que le président Trump envisagera de nommer son fils Barron et peut-être d'autres jeunes Américains au conseil d'administration de TikTok pour garantir que l'application reste populaire auprès des jeunes», a déclaré «TikTok Jack», surnom donné par le dirigeant après qu'il l'a introduit la célèbre plate-forme vidéo.

Lors de sa victoire aux dernières élections présidentielles, Donald Trump avait notamment remercié son fils, étudiant en deuxième année de commerce à l'Université de New York (États-Unis), pour l'avoir aider à atteindre la jeunesse, permettant sa victoire.

Melania Trump, la Première dame, avait souligné que son fils de 19 ans avait joué un rôle crucial car il «connaissait sa génération».

«À tous ces jeunes de TikTok, j’ai sauvé TikTok»

Après avoir signé un décret autorisant l'exploitation du réseau social, appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance, à un consortium d'investisseurs américain le mois dernier, le dirigeant américain a fait son retour sur TikTok lundi 6 octobre, après près d'un an d'absence.

«À tous ces jeunes de TikTok, j'ai sauvé TikTok, alors vous me devez beaucoup. Et maintenant, vous me voyez dans le Bureau ovale», a-t-il déclaré dans une vidéo. Maintenant, vous me regardez dans le Bureau ovale, et un jour l'un d'entre vous sera assis à ce bureau, et vous ferez également un excellent travail», a-t-il déclaré dans une vidéo filmée depuis le bureau ovale, qui a cumulé plus de 6 millions de vues en quelques heures.

Les modalités restent à finaliser, mais le décret présidentiel impose qu'une majorité d'investisseurs américains acquièrent l'application et qu'elle soit gérée aux États-Unis avec un conseil d'administration de sept membres.

L'interdiction de TikTok a été signée par l'ancien président Joe Biden en 2024, mais le Donald Trump a maintenu la plate-forme active jusqu'à la conclusion d'un accord de vente à des propriétaires non chinois.

Depuis son lancement sur le réseau social l'année dernière, l'équipe a généré 35 milliards de vues sur les différents comptes et les hashtags associés, selon les sources de la campagne au Daily Mail.