Benjamin Netanyahou espère qu'Israël pourra célébrer "un jour de joie nationale" avec le retour des otages dès lundi soir.
Par ailleurs, le Premier ministre israélien a annoncé que 20 otages sont vivants, et 28 sont morts.
La libération des otages interviendra dans un jour très symbolique en Israël : Sim'hat Torah.
Les otages devraient être libérés lundi ou mardi, le jour de Sim'hat Torah. Ils avaient été enlevés également lors de Sim'hat Torah le 7 octobre 2023.
Le Qatar évoque "la responsabilité collective" du succès de la première phase de l'accord sur Gaza.
Plusieurs zones restent "extrêmement dangereuses" pour la population, malgré le cessez-le-feu, a averti l'armée israélienne.
Des milliers de personnes marchent vers le nord du territoire après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza.
L'armée israélienne a annoncé que le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas est en vigueur depuis quelques minutes, en vertu de l'accord passé jeudi.
"Depuis midi, les troupes de Tsahal ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages", affirme un communiqué militaire, qui précise que les "troupes du Commandement Sud continueront d'éliminer toute menace immédiate."
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui soutiendra la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a appelé vendredi tous les acteurs à procéder aux libérations prévues "dans la dignité" et la "sécurité".
En vertu de cet accord, 47 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, dont au moins 25 sont morts, seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël.
"J'exhorte les parties à tenir leurs engagements. Les opérations de libération doivent se dérouler en toute sécurité et dans la dignité", a insisté la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, dans un communiqué.
Les forces armées turques se tiennent "prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée" dans le cadre d'un maintien de la paix à Gaza, a annoncé vendredi une source au ministère de la Défense.
"Nos forces armées turques, expérimentées dans l'établissement et le maintien de la paix, sont prêtes à assumer toute tâche qui leur sera confiée", a déclaré ce responsable à la presse en réponse à une question.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi que son pays souhaite participer à tout mécanisme chargé de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a également précisé la nuit dernière à Paris qu'une "équipe composée des Etats-Unis, de l'Egypte, de la Turquie et du Qatar jouerait un rôle de facilitateur, chargé de veiller à l'application des détails de l'accord et en discuterait avec les deux parties", Israël et le mouvement palestinien du Hamas.
M.Fidan a précisé que ces pays mentionnés jouerait le prole de "médiateurs".
Après l'accord convenu entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et la libération des otages, la Défense civile de Gaza a annoncé que l'armée israélienne allait se retirer de plusieurs zones.
Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre. "
Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.