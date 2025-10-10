Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directAccord de paix Israël-Hamas : la première phase de l'accord de paix acceptée par Israël

Israël a accepté l'accord pour la libération des otages. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Israël et le Hamas sont tombés d'accord concernant la première phase du plan de Donald Trump visant à ramener la paix à Gaza après deux ans de guerre. Israël a confirmé dans la nuit avoir accepté cet accord. Suivez notre direct.
Alerte
Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza

Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre. "

Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.

GazaInternational

À suivre aussi

En directAccord de paix Israël-Hamas : Donald Trump assure que «personne ne sera contraint à partir» de Gaza
L'édito de Laurence Ferrari : «Donald Trump mérite de recevoir le Prix Nobel de la Paix même si cela fait mal aux mauvaises consciences de gauche»
Israël-Hamas : Emmanuel Macron félicite «le président Trump» pour son «accord historique»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités