Israël et le Hamas sont tombés d'accord concernant la première phase du plan de Donald Trump visant à ramener la paix à Gaza après deux ans de guerre. Israël a confirmé dans la nuit avoir accepté cet accord. Suivez notre direct.
Alerte
Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza
Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre. "
Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.