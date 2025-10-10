Le Comité International de la Croix-Rouge a appelé à des libérations d'otages "dans la dignité.
Les forces armées turques se tiennent "prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée" dans le cadre d'un maintien de la paix à Gaza, a annoncé vendredi une source au ministère de la Défense.
"Nos forces armées turques, expérimentées dans l'établissement et le maintien de la paix, sont prêtes à assumer toute tâche qui leur sera confiée", a déclaré ce responsable à la presse en réponse à une question.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi que son pays souhaite participer à tout mécanisme chargé de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a également précisé la nuit dernière à Paris qu'une "équipe composée des Etats-Unis, de l'Egypte, de la Turquie et du Qatar jouerait un rôle de facilitateur, chargé de veiller à l'application des détails de l'accord et en discuterait avec les deux parties", Israël et le mouvement palestinien du Hamas.
M.Fidan a précisé que ces pays mentionnés jouerait le prole de "médiateurs".
Après l'accord convenu entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et la libération des otages, la Défense civile de Gaza a annoncé que l'armée israélienne allait se retirer de plusieurs zones.
Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre. "
Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.