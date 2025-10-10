Toute l’actu en direct 24h/24
Catastrophe de Fukushima : les restes d'une petite fille identifiés 14 ans après le tsunami

La ville côtière de Yamada, dans le nord-est du Japon, avait été ravagée par le tremblement de terre, puis le tsunami de 2011. [JIJI PRESS / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Des restes humains, retrouvés en mars 2023 dans une région du Japon touchée par un puissant tremblement de terre puis un tsunami en 2011, ont été identifiés ce vendredi comme étant ceux d'une fillette de 6 ans qui avait disparu lors de la catastrophe.

Le mystère de sa disparition enfin résolu. Un peu plus de quatorze ans après les terribles tremblement de terre et tsunami qui avaient ravagé Fukushima et le nord-est du Japon le 11 mars 2011, les restes d'une de leurs victimes viennent d'être identifiés.

En février 2023, des dents et des fragments de mâchoire avaient été retrouvés dans la région de Miyagi, - une des régions touchées par la double catastrophe -, par des ouvriers parmi des matériaux récupérés lors d'opérations de nettoyage des zones côtières, a rapporté le quotidien Asahi Shimbun.

Près de 2.600 personnes toujours portées disparues

«Après des analyses d'identification dentaire et ADN, il a été confirmé que les restes appartiennent à Natsuse Yamane, une fillette de 6 ans à l'époque», a déclaré un représentant du commissariat local à l'AFP.

Au moment des faits, la petite fille se trouvait chez elle à Yamada, une bourgade côtière de la préfecture d'Iwate, quand le tsunami l'a emportée, a ajouté le porte-parole.

Les membres de sa famille ont ensuite publié un communiqué de remerciement, dans lequel ils ont dit être «très heureux d'avoir été contactés et de recevoir cette nouvelle après avoir perdu espoir» il y a près de quinze ans, a rapporté le Asahi Shimbun, citant la déclaration.

Sur le même sujet Fukushima : des robots pour nettoyer des débris radioactifs Lire

La dernière fois que des restes humains ont été identifiés dans les préfectures les plus touchées, soit Iwate, Miyagi et Fukushima, remonte à août 2023, selon le Asahi Shimbun.

Aujourd'hui, 2.519 victimes sont toujours portées disparues, alors que la catastrophe a tué près de 16.000 personnes, selon la police nationale japonaise.

JaponFukushimaTsunamicatastrophe naturelle

