Dragon-épée du Dorset : tout savoir sur cette nouvelle espèce de dinosaure identifiée en Angleterre

Au sud de l’Angleterre, des chercheurs ont enfin identifié un ichtyosaure découvert en 2001 sur la Côte jurassique du Dorset. L’animal, une nouvelle espèce baptisée Xiphodracon goldencapensis, vivait il y a environ 190 millions d’années, et apporte de nouvelles clés sur l’évolution de ces reptiles marins.

Une découverte importante. Des chercheurs britanniques ont identifié une nouvelle espèce de reptile marin préhistorique de la famille des ichtyosaures, baptisée «dragon-épée du Dorset», région du sud de l'Angleterre connue pour ses nombreux fossiles de dinosaures, a annoncé vendredi l'université de Manchester.

Trouvé en 2001 par un collectionneur près de Golden Cap, une falaise située sur la «Côte jurassique» dans le Dorset, le squelette quasi complet de cet animal n'avait pas été formellement identifié depuis.

Des caractéristiques étonnantes

Cet ichtyosaure «de la taille d'un dauphin», dont le nom scientifique est Xiphodracon goldencapensis, ou «dragon-épée du Dorset», est «le seul exemplaire connu de son espèce et contribue à combler une lacune importante» pour expliquer l'évolution des ichtyosaures dans le temps, a indiqué dans un communiqué l'université de Manchester où travaille le paléontologue Dean Lomax, l'un des trois chercheurs à l'origine de cette découverte.

Le squelette, propriété du Musée royal d'Ontario au Canada, comprend un crane doté d'une orbite énorme et d'un long museau en forme d'épée.

Les chercheurs, dont la découverte fait l'objet d'un article publié vendredi dans le journal «Papers of Palaeontology», estiment que l'animal mesurait environ trois mètres de long et se nourrissait de poissons et de calamars.

Il s'agit probablement du reptile préhistorique le plus complet au monde datant du Pliensbachien, période du Jurassique inférieur, il y a entre 192 et 184 millions d'années.

«Je me souviens avoir vu ce squelette pour la première fois en 2016. À l'époque, je savais qu'il était inhabituel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il joue un rôle aussi crucial pour combler une lacune dans notre compréhension du renouvellement complexe de la faune au Pliensbachien», explique le professeur Lomax.

Le Xiphodracon est ce que l'on pourrait appeler une «pièce manquante du puzzle des ichtyosaures», entre les espèces disparues en début de cette période, et celles apparues ultérieurement, ajoute-t-il.