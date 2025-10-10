Etats-Unis-Chine : Donald Trump juge que Pékin «devient très hostile» et dit n'avoir «plus de raison» de voir Xi Jinping

Réagissant aux nouvelles restrictions instaurées par la Chine concernant ses terres rares, Donald Trump a exprimé sa colère ce vendredi 10 octobre. Il a accusé Pékin de se montrer «hostile».

La Chine s'est attirée les foudres de Donald Trump. Irrité par la décision de Pékin d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares, le président américain a estimé que le pays «devenait très hostile» et l'a menacé d'une augmentation «massive» de droits de douane.

«Je devais rencontrer (le président chinois Xi Jinping) dans deux semaines au sommet de l'Apec en Corée du sud mais il ne semble plus y avoir de raison» pour le faire, a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth social.

La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Le sujet était déjà un point de friction majeur dans les négociations commerciales sino-américaines, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des autorisations d'exportation.

Or, jeudi, le géant asiatique a annoncé de nouveaux contrôles pour l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, provoquant le courroux de Donald Trump. Celui-ci s'est estimé «forcé de contre-attaquer financièrement».

Cela pourrait se traduire par une augmentation des droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, mais «beaucoup d'autres contre-mesures sont sérieusement à l'étude». «Il n'est pas possible que la Chine soit autorisée à tenir le monde "prisonnier" mais cela semble être leur projet depuis un moment», a fustigé Donald Trump.