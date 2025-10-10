Guerre en Ukraine : une attaque de missiles et de drones russes de grande ampleur frappe le pays, Kiev en partie privé d'électricité

La capitale ukrainienne a une nouvelle fois été la cible d'une attaque russe massive, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a provoqué une coupure de courant dans le secteur Est de Kiev, ont annoncé les autorités locales.

La nuit a été très difficile pour les habitants de Kiev. Les forces armées russes ont en effet lancé un nombre important de projectiles sur la capitale de l'Ukraine pendant plusieurs heures.

Cartographie des frappes de Missiles et Drones par l'Armée Russe dans la nuit du 09 au 10 octobre en Ukraine.

L'armée de l'air a fait état sur Telegram d'une «attaque ennemie aux missiles balistiques et d'une attaque massive de drones d'attaque», appelant la population à rester dans des abris. De nombreuses explosions ainsi que le vrombissement de drones d'attaque ont été entendus.

Le réseau d'eau potable également touché

A Kiev, «la rive gauche (orientale, ndlr) est sans électricité. Il y a aussi des problèmes sur le réseau d'eau», a indiqué le maire de la ville, Vitali Klitschko, sur Telegram, selon qui «l'ennemi attaque l'infrastructure essentielle de la ville».

The moment Kyiv plunged into darkness after Russia hit a power plant.

Un journaliste de l'AFP, vivant dans l'est de la capitale, a effectivement constaté l'absence de courant et d'eau potable et témoigné que cette partie de la ville était plongée dans une obscurité totale. L'impact a été tel que, fait rare, le trafic du métro est interrompu jusqu'à nouvel ordre du côté oriental du Dniepr, a annoncé l'administration municipale.

UN ENFANT DE 7 ans tué

Et les frappes n'ont pas touché uniquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. A Kiev, neuf habitants d'un immeuble résidentiel ont été blessés, selon les autorités locales, tandis qu'un enfant de 7 ans a perdu la vie et trois personnes ont été blessées dans des frappes sur la région de Zaporijjia.

Un projectile russe a frappé un immeuble résidentiel à Kiev, dans la nuit de jeudi à vendredi. Thomas Peter / REUTERS

La Russie bombarde quotidiennement les villes de l'Ukraine depuis le début de son invasion du pays en février 2022, ciblant plus particulièrement les infrastructures des réseaux électriques, gaziers et pétroliers à l'approche de l'hiver.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé la multiplication de ces frappes contre des cibles énergétiques par Moscou qui touchent aussi les infrastructures ferroviaires, et ont entraîné des appels à l'évacuation de familles avec enfants. «L'objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens», a-t-il dénoncé.

A Sloviansk, ville du Donbass sous contrôle ukrainien, le maire a récemment conseillé aux plus vulnérables, enfants et personnes âgées, de partir, justifiant son appel par les attaques incessantes sur les systèmes de chauffage. «Le risque est grand que la saison d'hiver soit extrêmement difficile», a déclaré cet élu, Vadym Lyakh, sur les réseaux sociaux.

L'Ukraine frappe, elle aussi, régulièrement la Russie, ciblant en particulier les raffineries, ce qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été. Volodymyr Zelensky a estimé les «pénuries de carburant à hauteur de 20% des besoins» en Russie.

Enfin, Kiev a aussi dernièrement touché une centrale électrique dans la région russe frontalière de Belgorod, y provoquant des coupures de courant.