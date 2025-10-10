Toute l’actu en direct 24h/24
Le Nobel de la Paix décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

Maria Corina Machado est récompensée pour son combat en faveur de la démocratie. [REUTERS/Leonardo Fernandez]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Visage de la résistance face au président Nicolas Maduro au Vénézuela, l'opposante Maria Corina Machado s'est vue décerné le prix Nobel de la Paix, ce vendredi 10 octobre, pour son combat en faveur de la démocratie.

Plus d'informations à venir...

Prix Nobel de la paixVenezuela

