Le Nobel de la Paix décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

Visage de la résistance face au président Nicolas Maduro au Vénézuela, l'opposante Maria Corina Machado s'est vue décerné le prix Nobel de la Paix, ce vendredi 10 octobre, pour son combat en faveur de la démocratie.
Plus d'informations à venir...
