Otan : Donald Trump estime que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Alliance transatlantique

Le président américain a pointé du doigt, ce jeudi, les dépenses de défense de l'Espagne, qu'il juge trop faibles par rapport aux exigences de l'Otan. Il a même suggéré que le pays soit exclu de l'Alliance transatlantique.

Donald Trump hausse le ton. Ce jeudi, le président américain a évoqué une expulsion de l'Espagne de l'Otan. La raison : les dépenses militaires de Madrid, jugées insuffisantes par le républicain.

«Nous avions un retardataire, c'était l'Espagne», a affirmé le président américain dans le Bureau ovale, faisant référence à l'accord au sein de l'Alliance atlantique visant à consacrer 5% du PIB des pays membres aux dépenses de défense.

Donald Trump avait déjà critiqué le gouvernement espagnol

«Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire, mais ce n'est pas grave. Franchement, vous devriez peut-être les exclure de l'Otan», a-t-il lancé devant la presse.

En juin dernier, les pays membres de l'organisation transatlantique s'étaient engagés, lors d'un sommet à La Haye, à augmenter substantiellement leurs dépenses militaires, une «grande victoire» revendiquée par Donald Trump, qui a régulièrement reproché aux pays européens leur manque d'investissement.

Dans le détail, les alliés avaient annoncé allouer «au moins 3,5% du PIB» à leurs dépenses militaires et 1,5% supplémentaire à la sécurité au sens large, comme la «protection des infrastructures critiques» et la défense des «réseaux».

Des niveaux difficiles à atteindre, avaient alors prévenu plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier avait invoqué des «flexibilités» pour ne pas respecter les 5%, un objectif qu'il juge «déraisonnable», s'attirant immédiatement les foudres de Donald Trump.