Prix Nobel de la Paix 2025 : voici les favoris selon les bookmakers

À l'approche de l’annonce du lauréat, ce vendredi, les sites de paris en ligne livrent leurs prédictions. Et parmi les favoris du Nobel de la Paix 2025 se côtoient figures politiques controversées, opposants symboliques et organisations humanitaires.

Qui remportera la prestigieuse récompense ? Chaque année, à l’approche du Prix Nobel de la Paix, qui sera décerné ce vendredi 10 octobre à Oslo, avant d'être remis un mois plus tard conformément à la tradition, les bookmakers se lancent dans leur propre jeu de pronostics afin de déterminer qui sont les mieux placés pour se voir décerner la prestigieuse récompense.

Selon les cotes compilées par Oddschecker, certains noms dominent déjà les prédictions. Des plates-formes comme Bet365, SkyBet, Paddy Power ou encore Bwin affichent ainsi leurs favoris. En tête, on retrouve le président américain Donald Trump, considéré comme le mieux placé par plusieurs de ces sites. Mais les bookmakers ne se limitent pas aux chefs d’État.

Parmi les noms en vue figure le réseau humanitaire Sudan’s Emergency Response Rooms, créé pour venir en aide aux civils depuis le début du conflit au Soudan : il occupe même la tête des cotes sur certains sites, autour de 3/1, soit l’un des favoris déclarés.

Outsiders à surveiller

Ces deux grands favoris sont suivis par le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le rôle central dans le conflit avec la Russie continue d’alimenter les spéculations, et de l’opposante russe Ioulia Navalnaïa, veuve d’Alexeï Navalny, régulièrement citée parmi les premières places des paris.

Sur Oddschecker, ses chances oscillent autour de 9/2, ce qui la place juste derrière les poids lourds politiques comme Trump ou Zelensky. Cette dernière est même la troisième favorite de cette course, avec une cote évaluée à 7 contre 1.

À leurs côtés apparaissent aussi des organisations comme l’UNRWA et son commissaire général, Philippe Lazzarini, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), ou encore l’Union européenne, moins bien cotés, mais toujours listés parmi les candidats possibles.

Des cotes à manier avec prudence

Ces paris n’ont évidemment rien d’officiel. Les cotes fluctuent au gré de l’actualité internationale, des rumeurs ou des campagnes médiatiques. Le comité Nobel, lui, garde son secret jusqu’au bout et surprend souvent avec des choix inattendus.

L’annonce officielle du Prix Nobel de la Paix 2025 aura lieu le vendredi 10 octobre à Oslo. La remise du prix, elle, se déroulera comme chaque année le 10 décembre, date anniversaire de la mort du chimiste suédois Alfred Nobel, lors d’une cérémonie à l’Oslo City Hall.

L'an passé, c'est l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, qui œuvre pour les victimes des bombes atomiques américaines de 1945, qui avait reçu le prix.