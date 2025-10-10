Prix Nobel de la paix : après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Donald Trump peut-il être récompensé ?

Le prix Nobel de la paix, décerné ce vendredi à Oslo (Norvège), va départager 338 individus et organisations internationales. Le président américain Donald Trump, placé en tête par certains bookmakers, pourrait remporter ce titre en raison de son rôle prépondérant dans l’accord de cessez-le-feu signé jeudi entre Israël et le Hamas.

Une défaite qui serait vue comme une «insulte» par le président des Etats-Unis. Décerné ce vendredi à 11h à Oslo (Norvège), le prix Nobel de la paix va départager 338 individus et organisations internationales en course pour cette nouvelle édition.

Parmi les personnalités les plus fortes qui se détachent dans la liste des pressentis, celle du président américain, Donald Trump, cristallise l’attention des observateurs. Ce dernier n’a eu de cesse de répéter ces derniers mois qu’il «mérite» ce titre honorifique et qu’il percevrait comme une «insulte» tout échec dans cette quête.

Outre le soutien affiché par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et celui du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Donald Trump a également reçu l’appui du forum des familles des otages et des disparus, qui a envoyé ces derniers jours une lettre ouverte aux membres du comité Nobel norvégien pour convaincre ces derniers de récompenser le président américain.

Un accord de cessez-le-feu à Gaza conclu jeudi

Donald Trump a été le grand artisan de l’accord de cessez-le-feu à Gaza signé ce mercredi entre Israël et le Hamas. Il a d’ailleurs annoncé qu’il «essaiera» de se rendre en Egypte la semaine prochaine pour assister à cette signature historique.

Le président américain s’est dit «fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan. «Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes (de Gaza) jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide et durable», a ajouté ce dernier. Il a estimé que les otages seraient «de retour lundi», y compris «les corps des (otages) morts».

Le plan Trump prévoit ainsi un cessez-le-feu, un échange dans les 72 heures des otages contre des prisonniers palestiniens, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Le Hamas a accepté de libérer les otages et réclamé le retrait total israélien de Gaza, sans toutefois mentionner son désarmement. Benjamin Netanyahou a souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, avant de s'effondrer.

Donald Trump en tête chez les bookmakers

Selon les cotes compilées par Oddschecker, certains noms dominent déjà les prédictions. Des plates-formes comme Bet365, SkyBet, Paddy Power ou encore Bwin affichent ainsi leurs favoris. En tête, on retrouve le président américain Donald Trump, considéré comme le mieux placé par plusieurs de ces sites. Il est suivi par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le rôle central dans le conflit avec la Russie continue d’alimenter les spéculations, et de l’opposante russe Ioulia Navalnaïa, veuve d’Alexeï Navalny.

Les bookmakers ne se sont pas limités aux chefs d’État. Parmi les noms en vue figure le réseau humanitaire Sudan’s Emergency Response Rooms, créé pour venir en aide aux civils depuis le début du conflit au Soudan. Il occupe même la tête des cotes sur certains sites, autour de 3/1, soit l’un des favoris déclarés.

Autre figure marquante : Ioulia Navalnaïa, veuve de l’opposant russe Alexeï Navalny, régulièrement citée parmi les premières places des paris. Sur Oddschecker, ses chances oscillent autour de 9/2, ce qui la place juste derrière les poids lourds politiques comme Trump ou Zelensky.

À leurs côtés apparaissent aussi des organisations comme l’UNRWA, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), ou encore l’Union européenne, moins bien cotés mais toujours listés parmi les candidats possibles.

Une situation alarmante sur le plan national

Dans le cadre d’une vaste campagne contre l’immigration, Donald Trump a décidé de déployer ces dernières semaines des gardes nationaux dans plusieurs villes démocrates comme Los Angeles, Washington et Chicago. A Portland, le déploiement de militaires a été provisoirement bloqué par la justice.

Outre ses problématiques sur le plan intérieur, certaines sorties médiatiques de Donald Trump pourraient jouer en sa défaveur, à l’image de son projet de «French Riviera» à Gaza, son climato-scepticisme ou encore certaines sorties médiatiques sexistes ou discriminatoires.

Or, le comité du prix Nobel s’appuie sur «la pérennité de la paix, la promotion de la fraternité internationale, ou encore le travail des institutions qui renforcent ces objectifs» pour arrêter leur choix.

Une dernière réunion du comité organisée ce lundi

Le comité Nobel norvégien, qui attribue le prix de la paix éponyme, a eu sa dernière réunion lundi, selon une annonce faite jeudi par l’institution.

Composé de cinq membres, le comité Nobel prend généralement sa décision plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant l'annonce officielle, et se réunit une dernière fois dans la dernière ligne droite avant ladite annonce pour peaufiner ses attendus.

«La dernière réunion du comité Nobel a eu lieu lundi. Les dernières briques ont été mises en place lundi mais on ne dit jamais quand le comité Nobel prend sa décision», a déclaré Erik Aasheim, porte-parole de l'Institut Nobel norvégien.