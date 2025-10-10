Prix Nobel de la paix : le comité «a fait passer la politique avant la paix», tacle la Maison Blanche

La Maison Blanche a affirmé vendredi que le comité du prix Nobel de la paix avait fait passer la «politique avant la paix» en attribuant la récompense à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado plutôt qu'à Donald Trump.

«Le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies», a réagi le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, sur X. «Le comité Nobel a prouvé qu'il faisait passer la politique avant la paix», a-t-il ajouté.

Née durant son premier mandat, la volonté de Donald Trump de se voir décerner le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir en janvier.

Celui-ci a assuré avoir mis fin à plusieurs conflits, donnant pour exemples ses médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Egypte et l'Ethiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo.

Une paix à Gaza jugée «trop tardive»

Ce jeudi, Donald Trump a déclaré que son rôle de médiateur dans la première phase du cessez-le-feu à Gaza était la huitième guerre à laquelle il avait mis fin. Mais cette avancée à Gaza, fruit des fortes pressions exercées par le président américain sur les belligérants, a été vraisemblablement trop tardive pour que le comité Nobel norvégien, qui décerne le prix, ait pu en tenir compte.

Au-delà des questions de calendrier, de nombreux experts ont également affirmé que son mantra «l'Amérique d'abord» était contraire aux idéaux (coopération internationale, fraternité entre les peuples et désarmement) contenus dans le testament d'Alfred Nobel (1833-1896).