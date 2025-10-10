Tout comprendre à la crise de l'acier européen, que l'UE tente de sauver grâce à des mesures sans précédent

A son plus bas niveau historique, la production d'acier dans l'UE est en péril. Pour préserver les emplois et la compétitivité du secteur, la Commission européenne veut mettre en place des mesures jusqu'ici inédites.

Droits de douane aux Etats-Unis, baisse de la demande, concurrence chinoise... Depuis plusieurs années, le secteur de l'acier en Europe est confronté à de multiples difficultés. Mardi, l'Union européenne (UE) a dévoilé des mesures sans précédent pour sauver une industrie jugée «au bord de l'effondrement».

D'après les chiffres de Worldsteel, l'association mondiale des producteurs d'acier, la production dans l'UE a chuté de 30 % depuis 2008, pour atteindre son plus bas niveau historique, tandis que près de 100.000 emplois ont disparu dans la sidérurgie, dont 18.000 emplois directs pour la seule année 2024.

En mars, le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, avait rappelé qu'«en dix ans la production d’acier en Europe est passée de 7 % de la production mondiale à 4 %».

Pour sauver nos aciéries & nos emplois européens :

👉 nous diminuons de moitié notre quota d’acier importé de l’étranger

👉 nous doublons les droits de douane (de 25% à 50%)



C’est la nouvelle clause de sauvegarde sur l’acier.



C’est la réindustrialisation de l’Europe 🇪🇺 pic.twitter.com/ovzETGDnue — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) October 7, 2025

Les industriels européens sont profondément déstabilisés depuis des années par leurs concurrents chinois massivement subventionnés. Et ils subissent de plein fouet les surcapacités entretenues par Pékin, qui tirent les prix mondiaux à la baisse.

L'an dernier, la Chine a fabriqué à elle seule plus de 1.000 millions de tonnes d'acier, soit plus de la moitié de la production mondiale, très loin devant l'Inde (149 millions), le Japon (84 millions) et les Etats-Unis (79 millions).

Les aciéries européennes souffrent aussi d'un déclin de la demande, leurs deux principaux clients, l'automobile et la construction, étant eux-mêmes en crise. Résultat : les plans sociaux et fermetures de sites se multiplient, faisant craindre des conséquences en cascade, dans un secteur comptant encore 300.000 emplois directs et 2,5 millions indirects dans l'UE.

L'une des industries les plus polluantes

En Allemagne, le conglomérat Thyssenkrupp envisage de vendre sa division acier à l'Indien Jindal Steel, tandis qu'en France, ArcelorMittal vient de supprimer 600 postes et a menacé d'abandonner la décarbonation de ses hauts-fourneaux à Dunkerque.

Car la transition climatique oblige en plus le secteur à passer au vert d'ici à 2050. A l'origine de près de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la sidérurgie est en effet l'une des industries les plus polluantes. En l'état, le processus de décarbonation, nécessaire mais long et coûteux, est difficile à assumer pour un secteur en crise.

En 2019, l'Europe avait mis en place une clause de sauvegarde pour aider les producteurs européens. Mais, face à la gravité de la situation actuelle, la Commission européenne a dévoilé mardi des mesures inédites.

Elle entend tout d'abord réduire de 47% les quotas d'acier étranger qui peuvent être importés chaque année dans l'UE sans droits de douane. Ces quotas détaxés devraient ainsi être ramenés à 18,3 millions de tonnes, soit le volume total d'acier qu'importait l'Union européenne en 2013.

Des négociations avec Washington

Autre mesure radicale, les importations dépassant les quotas vont subir des droits de douane doublés, qui passeront de 25% à 50%. Ils grimperont ainsi à des niveaux similaires à ceux mis en place aux Etats-Unis et au Canada, selon les propositions de la Commission, qui doivent encore être validées par les 27 et le Parlement européen.

Enfin, les importateurs de produits en acier transformé seront tenus de déclarer dans quel pays le métal d'origine a été «fondu et coulé», une clause qui vise à éviter le contournement des barrières douanières.

Sachant que Donald Trump a annoncé le 2 avril dernier une hausse de 25% des droits de douane pour l'acier et l'aluminium européens importés aux Etats-Unis, l'UE négocie parallèlement avec Washington pour obtenir une exemption. L'objectif étant que l'Europe et les Etats-Unis s'épaulent mutuellement pour mieux résister face au rouleau compresseur chinois.

Bruxelles a dit vouloir mettre en place ces mesures le plus tôt possible, et au plus tard d'ici à l'expiration de la clause de sauvegarde de 2019, fixée au 1er juillet 2026.

L'organisation professionnelle du secteur, Eurofer, a salué le plan présenté par la Commission, décrit comme «une bouée de sauvetage pour les sidérurgistes et les ouvriers». Stéphane Séjourné, lui, a promis que cette industrie serait à l'avenir «protégée» pour qu'elle puisse «investir, décarboner et ainsi redevenir compétitive».