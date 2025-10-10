Un risque de «grave correction du marché» : le patron de la plus grande banque américaine craint un krach boursier d'ampleur

Le directeur de la plus grande banque américaine, Jamie Dimon, met en garde contre le risque d'un krach boursier américain. Il se déclare particulièrement «inquiet» au sujet de la situation actuelle.

Un avis préoccupant. Le président de la banque américaine JPMorgan Chase s'est dit «beaucoup plus inquiet que d'autres» au sujet d'une potentielle grave crise du marché américain, dans une interview donnée à la BBC .

Selon Jamie Dimon, le risque d'un krach boursier américain, et donc probablement mondial, serait beaucoup plus élevé que ce que pensent de nombreux experts du monde de la finance. Il a même précisé qu'il était «beaucoup plus inquiet que d'autres» d'une grave correction, qui, selon lui, pourrait arriver dans seulement les deux à six prochains mois.

«la probabilité du krash se situe autour de 30 %»

Une prévision qu'il va même jusqu'à chiffrer : «Je lui attribuerais une probabilité plus élevée que celle que le marché et d'autres valorisent probablement. Donc, si le marché valorise 10 %, je dirais plutôt qu'elle se situe autour de 30 %».

Pour lui, de nombreux facteurs expliquent cette atmosphère propice à une crise majeure : l’environnement géopolitique, les dépenses budgétaires et la remilitarisation de nombreux pays du globe. «Tout cela engendre de nombreux problèmes auxquels nous ne savons pas répondre», a-t-il expliqué. «Je pense donc que le niveau d'incertitude devrait être plus élevé dans l'esprit de la plupart des gens que ce que je qualifierais de normal».

Jamie Dimon n'est pas le seul grand nom de la finance à s'être exprimé de manière alarmiste. Mercredi 8 octobre, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, s'est dite surprise de la résilience montrée par l'économie mondiale face à la guerre commerciale déclarée par Donald Trump . Mais elle déplore toutefois : «Attachez vos ceintures : l'incertitude est la nouvelle norme».

Une bulle spéculative risquée autour de l'IA ?

«Avant qu'on ne pousse un grand soupir de soulagement, il faut avoir à l'esprit que la résilience mondiale n'a pas encore été pleinement mise à l'épreuve. Des signes inquiétants laissent même présager que ce test pourrait avoir lieu», a-t-elle ajouté au Milken Institute de Washington.

L'une des inquiétudes des marchés financiers concerne la bulle de l'intelligence artificielle. Selon Jamie Dimon, une partie de l’argent investi dans l’IA pourrait «probablement» être «perdue». Il estime que les valorisations élevées de ces entreprises de la Tech pourraient subir une «correction soudaine» des marchés mondiaux, comme l'annonçait également la Banque d'Angleterre, ce mercredi.