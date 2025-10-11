Toute l’actu en direct 24h/24
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin. Le président américain, attendu au Proche-Orient ce dimanche, estime qu'il «tiendra». Suivez notre direct.
Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza "tiendra"

Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas "tiendra".

"Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre", a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.

