L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin. Le président américain, attendu au Proche-Orient ce dimanche, estime qu'il «tiendra». Suivez notre direct.
Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza "tiendra"
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas "tiendra".
"Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre", a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.