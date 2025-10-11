Toute l’actu en direct 24h/24
Emmanuel Macron ira en Egypte ce lundi. [Thomas Samson/Pool via REUTERS]
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin. Le président américain, attendu au Proche-Orient ce dimanche, estime qu'il «tiendra». Suivez notre direct.
Alerte
Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour soutenir l'accord de paix

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza" entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée. 

Emmanuel Macron échangera à cette occasion "avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix", a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Egypte.

Alerte
La Défense civile annonce que plus de 500.000 personnes sont revenues dans le nord de Gaza depuis le cessez-le-feu

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes étaient revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, la veille à 09h00 GMT. 

"Plus de 500.000 personnes (...) sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant", a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Déclaration
Le désarmement du Hamas est «hors de question», selon le responsable du mouvement

Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est "hors de question", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP. 

"La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable", a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.

Israël a regroupé les détenus devant être libérés en échange des otages de Gaza

Les autorités israéliennes ont rassemblé dans deux prisons les détenus devant être libérés en échange de la libération des otages à Gaza prévue dans le cadre du cessez-le-feu négocié avec le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump, a indiqué samedi l'administration pénitentiaire. 

Les "prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d'expulsion des prisons d'Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [sud d'Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël", écrit l'administration dans un communiqué.

Le point sur le cessez-feu entré en vigueur dans la bande de Gaza
Pas de déploiement américain

Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la stabilisation de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien. 

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un "centre de coordination civilo-militaire" dirigé par le Centcom, qui "soutiendra la stabilisation du conflit". Un haut responsable américain avait évoqué jeudi la mobilisation de 200 militaires américains pour "superviser" et "observer" la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza.

Déclaration
Si les humanitaires sont «prêts» à livrer plus d'aides, ils craignent des difficultés logistiques

Dans la foulée de l'accord Israël/Hamas, les organisations humanitaires se préparent à distribuer plus d'aide dans la bande de Gaza, un territoire exsangue dont certaines parties sont en proie à la famine selon l'ONU.

Les organisations sont "prêtes", ont indiqué à l'AFP des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de Médecins sans frontières (MSF) et du Norwegian Refugee Council (NRC) alors qu'elles s'apprêtent à étendre massivement leurs opérations.

Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a également déclaré avoir le feu vert israélien pour 170.000 tonnes d'aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve.

En images
Le point de CNEWS sur le cessez-feu entré en vigueur dans la bande de Gaza
Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza "tiendra"

Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas "tiendra".

"Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre", a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.

Le président libanais a dénoncé des frappes nocturnes israéliennes ayant fait un mort dans son pays
Accord de paix Israël-Hamas : «Le Hamas rejette déjà l’idée centrale d’une gouvernance sous contrôle international», estime Claude Moniquet
Cessez-le-feu Israël-Hamas : le président américain Donald Trump attendu dans l’Etat hébreu dans la nuit de samedi à dimanche

