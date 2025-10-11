Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza" entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.
Emmanuel Macron échangera à cette occasion "avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix", a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Egypte.
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes étaient revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, la veille à 09h00 GMT.
"Plus de 500.000 personnes (...) sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant", a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est "hors de question", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.
"La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable", a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.
Les autorités israéliennes ont rassemblé dans deux prisons les détenus devant être libérés en échange de la libération des otages à Gaza prévue dans le cadre du cessez-le-feu négocié avec le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump, a indiqué samedi l'administration pénitentiaire.
Les "prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d'expulsion des prisons d'Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [sud d'Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël", écrit l'administration dans un communiqué.
Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la stabilisation de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien.
L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un "centre de coordination civilo-militaire" dirigé par le Centcom, qui "soutiendra la stabilisation du conflit". Un haut responsable américain avait évoqué jeudi la mobilisation de 200 militaires américains pour "superviser" et "observer" la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/1TeByRzPoF
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2025
Dans la foulée de l'accord Israël/Hamas, les organisations humanitaires se préparent à distribuer plus d'aide dans la bande de Gaza, un territoire exsangue dont certaines parties sont en proie à la famine selon l'ONU.
Les organisations sont "prêtes", ont indiqué à l'AFP des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de Médecins sans frontières (MSF) et du Norwegian Refugee Council (NRC) alors qu'elles s'apprêtent à étendre massivement leurs opérations.
Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a également déclaré avoir le feu vert israélien pour 170.000 tonnes d'aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve.
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas "tiendra".
"Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre", a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.