Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un "Sommet de la paix", en présence de "dirigeants de plus de 20 pays", a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.
"Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale", précise le texte, au second jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi à l'AFP que la libération des 48 otages, principalement israéliens, détenus à Gaza débuterait bien lundi matin.
"Conformément à l'accord signé, l'échange de prisonniers devrait débuter lundi matin comme convenu, et il n'y a aucun nouveau développement à ce sujet", a déclaré Oussama Hamdane à l'AFP.
Après cela, Israël doit libérer environ 2.000 détenus palestiniens de ses prisons, conformément aux termes de la première étape d'un accord de cessez-le-feu signé par les deux parties sous médiation américaine.
L'Iran, soutien de longue date du Hamas, a dit samedi soir n'avoir "aucune confiance" en Israël, son ennemi juré, pour le respect du cessez-le-feu à Gaza, au deuxième jour de trêve dans l'enclave palestinienne.
"Il n'y a absolument aucune confiance dans le régime sioniste", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, arguant qu'"il y a eu des cessez-le-feu répétés dans le passé, en divers endroits, notamment au Liban" qui ont été "violés" par Israël. "Nous mettons en garde contre les ruses et les trahisons du régime sioniste", a-t-il ajouté à la télévision d'Etat.
L'émissaire américain, Steve Witkoff, a déclaré samedi soir à Tel-Aviv, s'adressant directement aux otages israéliens retenus à Gaza: "Vous rentrez chez vous", au deuxième jour d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.
Ses propos, lancés sur la place des Otages, ont déclenché les applaudissements de milliers de personnes. Puis s'adressant aux familles des otages, il a ajouté: "Votre courage a ému le monde".
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont assisté samedi à Tel-Aviv à un rassemblement organisé par les familles des otages retenus à Gaza, alors qu'un accord entre Israël et le Hamas prévoit sous peu leur libération, selon un correspondant de l’AFP.
Le mouvement islamiste palestinien doit libérer 48 otages — vivants et décédés — dans le cadre de cet accord en vertu duquel un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi.
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper", a indiqué l'armée israélienne.
Les négociations pour la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza seront "plus complexes", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas à l’AFP.
"La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase", a déclaré Hossam Badran dans une interview à l'AFP. "Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues", a-t-il ajouté.
L'idée d'expulser les membres du Hamas de Gaza, prévue dans le plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien, est "absurde", a affirmé samedi à l'AFP un responsable du mouvement islamiste.
"Les dirigeants du Hamas présents dans la bande de Gaza se trouvent sur leur terre, celle où ils ont vécu, parmi leur famille et leur peuple. Il est donc naturel qu'ils y restent", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l'AFP. "Parler d'expulser les Palestiniens, qu'ils soient membres du Hamas ou non, de leur terre est absurde et insensé", a-t-il ajouté.
La délégation du Hamas ne participera à la signature d'un accord de cessez le feu à Gaza, a affirmé samedi un membre de son bureau politique à l’AFP.
"Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents", a affirmé Hossam Badran dans une interview à l’AFP, en soulignant que le mouvement islamiste palestiniens agissait "par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens".
Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza" entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.
Emmanuel Macron échangera à cette occasion "avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix", a expliqué la présidence française, sans préciser s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump qui prévoit aussi de se rendre en Egypte.
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes étaient revenues dans le nord du territoire palestinien depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, la veille à 09h00 GMT.
"Plus de 500.000 personnes (...) sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant", a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est "hors de question", a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.
"La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable", a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.
Les autorités israéliennes ont rassemblé dans deux prisons les détenus devant être libérés en échange de la libération des otages à Gaza prévue dans le cadre du cessez-le-feu négocié avec le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump, a indiqué samedi l'administration pénitentiaire.
Les "prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d'expulsion des prisons d'Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [sud d'Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël", écrit l'administration dans un communiqué.
Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la stabilisation de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien.
L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un "centre de coordination civilo-militaire" dirigé par le Centcom, qui "soutiendra la stabilisation du conflit". Un haut responsable américain avait évoqué jeudi la mobilisation de 200 militaires américains pour "superviser" et "observer" la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/1TeByRzPoF
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2025
Dans la foulée de l'accord Israël/Hamas, les organisations humanitaires se préparent à distribuer plus d'aide dans la bande de Gaza, un territoire exsangue dont certaines parties sont en proie à la famine selon l'ONU.
Les organisations sont "prêtes", ont indiqué à l'AFP des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de Médecins sans frontières (MSF) et du Norwegian Refugee Council (NRC) alors qu'elles s'apprêtent à étendre massivement leurs opérations.
Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a également déclaré avoir le feu vert israélien pour 170.000 tonnes d'aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve.
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas "tiendra".
"Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre", a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.