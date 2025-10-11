Accord Israël-Hamas : le président américain Donald Trump attendu dans l’Etat hébreu dans la nuit de samedi à dimanche

Israël et le Hamas sont parvenus, dans la nuit de mercredi à jeudi, à un accord de cessez-le-feu, après quatre jours de négociations indirectes en Égypte. Donald Trump a affirmé qu'il prévoyait de se rendre au Moyen-Orient, ce dimanche.

Il sera accueilli en héros dans l’État hébreu. Jeudi, un accord de cessez-le-feu a été approuvé entre Israël et le Hamas, au terme de quatre jours de négociations indirectes en Égypte. Il est définitivement entré en vigueur ce vendredi. Cet accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Dans ce cadre, le président américain a annoncé qu'il prévoyait de se rendre, dimanche, au Moyen-Orient. «Les otages rentreront lundi ou mardi. Je serai probablement là. J'espère être là. Nous prévoyons de partir dimanche». Donald Trump a également précisé qu'il «essaierait» de se rendre en Égypte pour «une signature officielle» de l'accord et qu'il avait accepté de «parler» devant le Parlement israélien à Jérusalem, à une date non précisée.

Selon plusieurs médias israéliens, Donald Trump devrait précisément arriver en Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Selon ces mêmes sources, l'organisation d'une cérémonie d'accueil se tiendra à l'aéroport Ben Gourion, avant la prononciation de son discours.

Entrée en vigueur du cessez-le-feu

L'armée israélienne a annoncé l'entrée en vigueur, vendredi matin, du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui doit être suivi dans les 72 heures d'une libération des otages, en application d'un accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas.

«L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à midi heure locale», a déclaré l'armée.

«Depuis midi, les troupes de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages», selon le texte, qui précise que les «troupes du Commandement Sud continueront d'éliminer toute menace immédiate».

Libération des otages et de 2.000 prisonniers palestiniens

D'après un responsable du Hamas, les otages vivants seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël, «simultanément à des retraits israéliens spécifiques (de Gaza) et une entrée de (davantage) d'aide humanitaire». Il n'a pas mentionné les captifs morts.

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre et emmenées à Gaza, 47 y sont toujours retenues, dont au moins 25 sont mortes, selon l'armée.

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a affirmé jeudi avoir «reçu des assurances des frères médiateurs et de l'administration américaine, confirmant que la guerre est complètement terminée».

L'accord conclu en Égypte s'intègre dans un plan en 20 points de Donald Trump qui prévoit un cessez-le-feu à Gaza, une libération des otages, un retrait par étapes israélien de Gaza, un désarmement du Hamas et la mise en place d'une autorité de transition formée de technocrates chapeautée par un comité dirigé par le président américain.