Asie Centrale : la frontière s'enflamme entre l'Afghanistan et le Pakistan

Les talibans afghans ont lancé des représailles armées contre le Pakistan, l’accusant de frappes aériennes sur leur sol. De violents échanges ont eu lieu sur plusieurs points de la frontière, sans faire de victime à l'heure actuelle.

Des «représailles» talibanes ont embrasé samedi plusieurs points le long de la frontière afghano-pakistanaise, selon des responsables talibans cités par l’AFP. L'organisation islamiste accuse Islamabad d’avoir mené des frappes aériennes sur le sol afghan, allégations que le Pakistan n’a pas confirmées, et semble avoir engagé des unités contre des positions pakistanaises en riposte.

Taliban Forces seen heading in the direction of the border with Pakistan, amidst ongoing cross-border clashes between the Islamic National Army of Afghanistan and the Pakistani Army. pic.twitter.com/e1hW1Nl197 — OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2025

Des accusations croisées

Jeudi, trois explosions avaient frappé différentes zones de l’Afghanistan, dont deux à Kaboul et une dans le sud-est. Le ministère taliban de la Défense a immédiatement imputé ces attaques au Pakistan, parlant d’une «violation de souveraineté».

Islamabad a, de son côté, exigé que Kaboul cesse d’abriter sur son territoire le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Le TTP, ou Tehrik-e-Taliban Pakistan (Mouvement des talibans du Pakistan), est un groupe islamiste armé né en 2007.

Il partage l’idéologie des talibans afghans mais agit essentiellement contre l’État pakistanais, qu’il accuse d’être infidèle à la loi islamique. Le TTP est responsable de centaines d’attentats au Pakistan, visant surtout des militaires, policiers et responsables gouvernementaux. Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, Islamabad les accuse d’offrir un refuge et un soutien logistique au mouvement.

En réponse présumée à ces frappes, des unités talibanes auraient lancé «de violents affrontements» contre des forces de sécurité pakistanaises dans plusieurs secteurs frontaliers, ont indiqué des porte-parole talibans des provinces de Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost et Helmand, toutes riveraines de la ligne Durand, héritage colonial qui continue de séparer les deux pays.

Video of the Pakistan Army smashing an Afghan Taliban border post to pieces



🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/8xOINkYqnV — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025

Côté pakistanais, un responsable de Peshawar a rapporté l’usage d’armes légères puis d’artillerie par les talibans en «quatre points» de la frontière, tandis que les forces pakistanaises auraient abattu trois drones afghans suspectés de transporter des explosifs et auraient aussi lancé plusieurs frappes sur des sites afghans.

Une dynamique de violence alimentée par le TTP

La recrudescence intervient dans un contexte déjà tendu. Le TTP a intensifié ses attaques dans les zones montagneuses frontalières ces derniers mois, et de nombreux rapports, y compris du Conseil de sécurité de l’ONU, estiment que le mouvement a «sans doute» tiré parti du retour au pouvoir des talibans afghans en 2021. Islamabad accuse Kaboul de favoriser ce basculement sécuritaire, mais Kaboul dément avec force et renvoie l’accusation, accusant pour sa part le Pakistan de laisser prospérer des groupes adverses comme la branche régionale de l’État islamique.

À Islamabad, les responsables politiques et militaires ont durci le ton. Le ministre de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a prévenu le Parlement : «Nous ne tolérerons plus cela». Il a menacé d’une riposte plus large, en reconnaissant que «notre réponse pourrait causer des dommages collatéraux, tout le monde devra en assumer les conséquences».

Une crise sans solution facile

La situation pose d’importantes questions humanitaires. Les déplacements de populations, les victimes civiles et les interruptions d’accès à l’aide sont des conséquences prévisibles si l’escalade se prolonge. Géopolitiquement, le conflit met à l’épreuve la fragile stabilité régionale, car l’Afghanistan est sous un pouvoir taliban non reconnu internationalement alors que le Pakistan a subit une des années les plus meurtrières de la dernière décennie (plus de 1.600 morts en 2024, principalement parmi ses soldats).

Les accusations croisées entre Kaboul et Islamabad rendent toute désescalade compliquée. Chacune des deux capitales se renvoie la responsabilité de soutenir ou d’héberger des groupes hostiles.

En l’état, la région connaît une dangereuse conjonction. La montée en puissance du TTP, la méfiance entre ces États voisins, et des ripostes militaires de plus en plus visibles compliquent la situation. Sans médiation crédible ou pression internationale soutenue, le risque d’une confrontation plus soutenue reste élevée.