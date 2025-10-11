Attentats du 7-Octobre : Roei Shalev, survivant du festival Nova s’est suicidé ce vendredi

Survivant des attentats du 7-Octobre survenus en Israël, Roei Shalev s’est ôté la vie ce vendredi 10 octobre, quelques jours après le deuxième anniversaire des attaques. Avant de passer à l’acte, il avait publié un long message d’adieu sur Instagram.

Un deuil insurmontable. Roei Shalev, survivant de l’attentat qui a touché le festival Nova, le 7 octobre 2023 en Israël, s’est suicidé ce vendredi, ont confirmé les autorités israéliennes. Le jeune homme avait publié quelques heures plus tôt un message sur son compte Instagram.

Dans ce long texte en hébreu, Roei Shalev, 29 ans, qui a perdu sa compagne, Mapal Adam, assassinée lors du 7-Octobre, a expliqué ne «plus supporter cette douleur». Il a expliqué : «Je n’ai jamais ressenti dans ma vie une douleur aussi profonde et brûlante. Cela me dévore de l’intérieur. Je ne peux vraiment plus continuer.»

Demandant pardon à sa famille et à ses amis, il leur a déclaré son amour, leur demandant de pardonner son geste : «S’il vous plaît, ne m’en voulez pas. (…) Je veux juste que cette souffrance se termine. Je suis vivant, mais à l’intérieur tout est mort.»

Sa voiture retrouvée en feu

Selon les informations de la police israélienne et rapportées par I24 News, le corps sans vie de Roei Shalev a été découvert dans une voiture en feu au nord de Tel-Aviv.

Selon ses proches, Roei Shalev, qui avait été blessé lors des attentats du 7-Octobre, n’avait jamais pu se remettre de la mort de Mapal Adam et de sa meilleure amie Hili Solomon, tuées sous ses yeux, et vivait avec une très profonde dépression.

Outre la mort de sa compagne, Roei Shalev avait dû faire face peu après le 7-Octobre au suicide de sa mère. Un autre deuil difficile à surmonter, pour le jeune homme qui a créé la communauté Nova et qui prévoyait de voyager pour raconter son histoire et celle des autres victimes du 7-Octobre.

Plusieurs personnalités politiques israéliennes ont réagi à l'annonce de la mort de Roei Shalev, parmi elles, Avigdor Lieberman, chef du parti nationaliste Israël Beiteinou, et ancien ministre, qui a déclaré : «Il est temps que l'Etat d'Israël traite ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale comme des héros et pas comme des statistiques».

«Roei n'a pas pu supporter la douleur, mais d'autres sont encore là, se battant, faisant face, essayant de vivre. Nous devons leur apporter toute l'aide possible afin qu'ils ne se sentent pas seuls», a commenté de son côté, Yaïr Golan, chef de la formation de gauche «Les Démocrates».