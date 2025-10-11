Chute spectaculaire du bitcoin, effondrement de certains altcoins... Le vendredi noir du marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a vécu vendredi 10 octobre l'une des journées les plus rudes de son histoire, avec des liquidations estimées à 20 milliards de dollars. Le Bitcoin est par exemple passé sous les 105.000 dollars de valeur, quelques jours seulement après avoir établi un nouveau record.

Pour éviter les maux de tête, il valait mieux éviter de regarder les plates-formes de cryptomonnaie cette nuit. Le marché a connu une chute spectaculaire de toutes les cryptomonnaies, avec même un effondrement pour certaines.

Cette série de liquidations, l’une des plus importantes de son histoire, est estimée à au moins 20 milliards de dollars.

En cause, l'annonce de Donald Trump sur son réseau Truth Social que les États-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, à partir du 1er novembre, «ou avant».

Le locataire de la Maison-Blanche disait réagir à la «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par Pékin. Il a également indiqué que des restrictions sur l'exportation de «tous les logiciels stratégiques» vers la Chine s'appliqueraient à la même date.

Le cours du Bitcoin a été frappé de plein fouet par les annonces du président américain, avec une chute importante enregistrée dans la nuit de vendredi à samedi. Moins d'une semaine après avoir établi un nouveau record au-delà des 125.000 dollars de valeur, le Bitcoin a chuté sous les 105.000 dollars cette nuit, provoquant une vague massive de liquidations sur le marché des contrats à terme.

La reine des cryptomonnaies n'avait plus connu un tel pourcentage de baisse depuis la crise du Covid 19 en mars 2020.

Après cette brève mais forte baisse, la cryptomonnaie a montré une résilience impressionnante en rebondissant rapidement pour se stabiliser au-dessus des 114.000 dollars.

L'effondrement des altcoins

Même si la baisse du Bitcoin a marqué les esprits, c'est loin d'être la plus notable. Certains altcoins ont vécu une véritable nuit d'enfer, s'effondrant véritablement pendant quelques minutes, avant de redresser la barre.

Ces baisses ont atteint des pointes à 60 % pour le LINK et le DOGE et plus de 70% pour le ONDO. Dans le même temps, le très populaire HYPE affichait un recul supérieur à 50%.

En l'espace de quelques heures, voire quelques minutes, le marché des altcoins a effacé 430 milliards de dollars de sa capitalisation globale, pour atteindre le niveau des 1.240 milliards de dollars, comme constaté sur les données de Coinglass. Une baisse déjà en partie résorbée ce samedi.

Cet épisode rappelle une nouvelle fois la volatilité des cryptomonnaies et les risques que l'investissement comporte.