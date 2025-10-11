Contrôle automatisé aux frontières européennes : passeport, empreintes... Le plan de lutte contre l'immigration illégale actif dès ce dimanche

L’Union européenne lance ce dimanche 12 octobre 2025 son nouveau système d’entrée-sortie (EES), destiné à automatiser le contrôle des voyageurs non européens. Collecte biométrique, pré-enregistrement et vérification numérique remplaceront le tampon manuel des passeports.

L’Union européenne s’apprête à révolutionner la gestion de ses frontières extérieures. Dès ce dimanche 12 octobre 2025, le système d’entrée-sortie, ou Entry Exit System (EES), commencera à être déployé dans les 29 pays européens participants, dont ceux associés à l’espace Schengen. Ce dispositif automatisé vise à «enregistrer les entrées et sorties de ressortissants de pays tiers se rendant dans l’Union pour de courts séjours», précise la Commission européenne.

Ce nouveau système remplacera le traditionnel tampon apposé sur les passeports. En lieu et place, des bornes automatiques collecteront des données biométriques, empreintes digitales et photographie faciale, ainsi que des informations sur les voyages effectués. L’objectif est double. Il s'agit de renforcer la sécurité tout en fluidifiant les contrôles aux frontières.

L’EES doit permettre une détection plus efficace des dépassements de durée de séjour, un suivi plus précis des passages frontaliers et une lutte accrue contre les fraudes documentaires et les usurpations d’identité. En automatisant les procédures, Bruxelles espère aussi désengorger les files d’attente dans les aéroports, ports et gares internationales.

Sa mise en place a toutefois connu plusieurs reports successifs. Le dernier en date, décidé en octobre 2024, faisait suite au retard de certains États membres, dont la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Le système entrera donc en vigueur progressivement sur une période de six mois. Durant cette phase de transition, le tampon manuel restera utilisé en parallèle des nouveaux dispositifs électroniques.

Comment fonctionne le système EES ?

Créé par les règlements européens 2017/2225 et 2017/2226, l’EES enregistrera chaque franchissement de frontière extérieure de l’espace Schengen par des ressortissants de pays tiers effectuant un court séjour (jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours). Les voyageurs refoulés seront eux aussi enregistrés dans la base de données.

Pour faciliter la transition, des dispositifs de pré-enregistrement ont été installés dans plusieurs aéroports, gares et ports européens. En France, ils sont déjà présents à Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes ou encore Nice. Ces bornes permettent de gagner du temps en créant à l’avance le dossier EES du voyageur, via la lecture du passeport et la capture d’une photo et des empreintes digitales.

Kiosques, tablettes et contrôle biométrique

Deux types de dispositifs seront proposés : les kiosques, en libre-service, et les tablettes, manipulées par des agents d’orientation. Les voyageurs doivent y présenter leur passeport biométrique, répondre à quelques questions, puis effectuer la capture de leur visage et de leurs empreintes. Les mineurs de moins de 12 ans sont dispensés du relevé d’empreintes, et leur photo est prise au poste de contrôle.

Les données sont ensuite transmises au système européen au moment du passage effectif de la frontière, puis conservées pour les entrées et sorties futures. Si le voyageur ne se présente pas au poste de contrôle dans les six heures suivant le pré-enregistrement, les données sont automatiquement effacées.

Des garanties sur la protection des données

Les autorités assurent que le dispositif respecte les normes européennes les plus strictes en matière de protection des données. En France, le ministère de l’Intérieur est le responsable du traitement, sous la supervision du délégué ministériel à la protection des données et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Les informations collectées sont censées être accessibles qu’aux garde-frontières et ne peuvent être utilisées qu’à des fins de contrôle. Tout voyageur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données. Les réclamations peuvent être adressées à la CNIL si ces droits ne sont pas respectés.

L’ETIAS, le prochain maillon du contrôle européen

L’EES s’inscrit dans un ensemble plus vaste baptisé «frontières intelligentes», qui comprendra également le futur système d’autorisation de voyage ETIAS. Ce dernier, attendu pour fin 2026, imposera aux voyageurs issus de pays non membres de l’UE de remplir une autorisation électronique avant leur départ. Valable trois ans, ce nouveau prérequis servira pour les voyageurs exemptés de visa de court séjour pour entrer sur le territoire européen.

Selon la Commission européenne, les États membres intensifieront d’ici là les tests techniques et les campagnes d’information auprès des voyageurs. Des affiches et messages explicatifs seront diffusés dans les aéroports et aux points de passage terrestres. En France, la mise en œuvre complète du système EES est prévue pour le 10 avril 2026, selon le ministère de l'Intérieur.