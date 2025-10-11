Corée du Nord : pour les 80 ans de son parti, Kim Jong Un dévoile une nouvelle arme hypersonique, un missile balistique intercontinental

La Corée du Nord a organisé vendredi soir un défilé militaire à Pyongyang, exhibant notamment son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-21, en présence de dignitaires étrangers pour célébrer les 80 ans du Parti des travailleurs au pouvoir.

La Russie, la Chine et le Vietnam étaient représentés. «Une grande parade militaire célébrant le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée a eu lieu sur la place Kim Il Sung le 10 octobre», a précisé l'agence de presse officielle KCNA.

❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korea held a military parade to mark the 80th anniversary of the Workers' Party of Korea's founding.



On the podium beside Kim Jong Un were China's State Council Premier Li Qiang, Vietnam's leader To Lam, and Russia's Deputy Chairman of the Security Council,… pic.twitter.com/Y8y3TLfsRA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

Des images diffusées par cette source ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie, face à une foule nombreuse agitant des drapeaux nord-coréens.

Le missile Hwasong-21 comme porte-étendard

Parmi les armes exhibées lors de ce défilé figurait le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-21, décrit par KCNA comme «le système d'arme nucléaire stratégique le plus puissant».

BREAKING: North Korea marks 80th anniversary of its ruling party with a grand military parade, showcasing the Hwasong-20 intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/368KQyjmjj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2025

Le missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-21 possède une portée de 15.000 km, suffisante pour toucher l’ensemble du «Homeland», le territoire américain, depuis la péninsule nord-coréenne.

North Korea has unveiled its most powerful intercontinental ballistic missile yet - the Hwasong-20.



It’s a three-stage, solid-fuel missile capable of carrying multiple warheads and reaching up to 15,000 km, enough to hit any point in the United States. pic.twitter.com/EdKihewwVL — Saint Javelin (@saintjavelin) October 11, 2025

Il a été conçu en 2023 et a depuis fait l’objet de huit tests de mise à feu au sol. Début septembre, l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a révélé avoir effectué un neuvième et dernier essai d’un moteur à vocation de transport du missile balistique permettant de produire une poussée de 1971 kilonewtons, soit une puissance inégalée jusqu’alors par Pyongyang.

«Le point culminant d’un virage structurel»

L'«invincible» armée nord-coréenne «a toujours redoublé d'efforts pour aider notre parti à surmonter les difficultés et à hâter l'avènement d'un avenir radieux», a affirmé le dirigeant Kim Jong Un dans son discours. Ce dernier a assisté au défilé en compagnie du Premier ministre chinois Li Qiang, de l'ancien président russe et actuel vice-président du conseil de sécurité de son pays Dmitri Medvedev, et du chef du Parti communiste vietnamien To Lam.

«Il est crucial de voir ce défilé non comme un événement isolé, mais comme le point culminant d'un virage délibéré, structurel dans la géopolitique régionale. Elle constitue un avertissement clair que le renforcement de l'alliance entre Séoul et Washington se heurtera à un bloc trilatéral consolidé et puissant à ses portes», a analysé Seong-Hyon Lee, chercheur à l'Université de Harvard.

La Russie et la Corée du Nord ont resserré leurs liens depuis le début de la guerre en Ukraine, et signé un pacte de défense mutuelle. La Chine reste quant à elle la principale alliée de la Corée du Nord, sanctionnée par les Nations Unies pour son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques.

Près de 600 morts et des milliers de blessés en Russie

Dans son discours, Kim Jong Un a rendu hommage aux troupes nord-coréennes qui combattent aux côtés des forces russes dans leur guerre contre l'Ukraine.

Selon Séoul, environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés depuis qu'ils ont été envoyés au combat, notamment pour reprendre la région russe de Koursk conquise par l'Ukraine durant l'été 2024. Pyongyang fournirait également la Russie en armes et en munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de transférer en échange des technologies militaires sensibles à son allié.

«L'esprit combatif héroïque dont ont fait preuve nos forces armées révolutionnaires sur les champs de bataille étrangers pour la justice internationale, ainsi que la victoire qu'elles ont remportée, ont démontré leur perfection idéologique et spirituelle», a rappelé le dirigeant nord-coréen.

Kim Jong Un avait lui-même assisté le 3 septembre, aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, à une gigantesque parade militaire célébrant à Pékin la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.