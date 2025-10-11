Expulsions de migrants : l’Allemagne finalise un accord avec les talibans pour renvoyer des demandeurs d’asile afghans dans leur pays d’origine

L’Allemagne négocie avec les talibans pour relancer les expulsions d’Afghans, y compris par vols commerciaux. Ce durcissement migratoire, voulu par Friedrich Merz pour séduire l’électorat de droite, suscite des critiques humanitaires et diplomatiques face à un régime répressif non reconnu.

L’Allemagne s’apprête à franchir une ligne rouge diplomatique par un accord avec les talibans pour reprendre les vols d’expulsions vers Kaboul. Une décision politiquement explosive, symbole du virage sécuritaire impulsé par le chancelier Friedrich Merz.

Selon le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, les négociations avec les talibans seraient sur le point d’aboutir. «Les discussions sont très avancées, si bien que nous pouvons supposer que nous aurons très bientôt un accord», a-t-il affirmé lors d'un débat au Bundestag. L'objectif est d'«effectuer des renvois réguliers», non seulement par vols charters, mais aussi par vols commerciaux.

Ces propos confirment le durcissement annoncé par le chancelier conservateur Friedrich Merz, en fonction depuis mai, a rappelé l'AFP. Ce dernier avait promis d’accélérer l’expulsion des ressortissants afghans condamnés pour crimes en Allemagne. Deux vols avaient déjà été organisés, en juillet 2023 et à l’été 2024, pour un total de 109 personnes. Jusque-là, ces opérations passaient par le Qatar, intermédiaire entre Berlin et le régime taliban.

Le retour du dialogue avec les talibans

Mais depuis septembre, l’Allemagne négocie désormais en direct avec les autorités de Kaboul. Des représentants du ministère de l’Intérieur se sont rendus sur place début octobre pour mener des «discussions techniques» sur la logistique de ces renvois, selon Dobrindt. Le ministre dit être prêt à «aller à Kaboul si cela est nécessaire» et souhaite appliquer la même méthode à la Syrie, autre pays sous régime autoritaire.

La tentation sécuritaire

Ce changement de cap est d’autant plus controversé que l’Allemagne ne reconnaît toujours pas le gouvernement taliban, arrivé au pouvoir en 2021 après la chute de Kaboul. Pour de nombreuses ONG, relancer les expulsions vers un pays où les droits fondamentaux sont bafoués reviendrait à ignorer les principes humanitaires défendus par Berlin depuis deux décennies.

Le durcissement de la politique migratoire allemande intervient dans un contexte politique tendu. Face à la poussée de l’AfD, désormais au coude-à-coude avec les conservateurs dans les sondages, Friedrich Merz cherche à reprendre la main sur les thèmes de l’immigration et de la sécurité.

En liant politique intérieure et diplomatie de l’expulsion, le gouvernement allemand prend le risque politique majeur de normaliser un dialogue avec un régime que l’Europe continue de condamner pour son oppression des femmes, ses exécutions sommaires et son soutien à des réseaux terroristes.