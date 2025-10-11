Joe Biden : l'ancien président américain sous radiothérapie pour son cancer de la prostate

L’ancien président américain, âgé de 82 ans, suit actuellement un traitement combinant radiothérapie et hormonothérapie pour combattre un cancer de la prostate à un stade avancé, selon son entourage.

Les nouvelles concernant la santé du prédécesseur de Donald Trump ne sont pas bonnes. L'ancien président américain Joe Biden suit actuellement un protocole de radiothérapie associé à un traitement par hormones afin de lutter contre son cancer de la prostate, a déclaré ce samedi un porte-parole de l'ex-locataire de la Maison Blanche.

Le démocrate de 82 ans, qui avait renoncé en 2024 à se présenter à sa réélection sur fond d'inquiétudes sur son état de santé à la faveur de sa colistière Kamala Harris, avait révélé en mai avoir été diagnostiqué d'une forme «agressive» d'un cancer de la prostate avec des «métastases osseuses».

Niveau 9 sur 10

Selon les services de l’ancien président, le cancer de la prostate de Joe Biden est classé au niveau 9 sur le score de Gleason, qui mesure l’agressivité des tumeurs jusqu’à 10. Pour le combattre, l'ancien président démocrate suit actuellement une radiothérapie, un traitement utilisant des rayons à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses, combinée à une hormonothérapie destinée à réduire le taux d’androgènes, ces hormones masculines qui alimentent la croissance des cellules tumorales.

Si Donald Trump avait d’abord exprimé sa «tristesse» à l’annonce du diagnostic en mai, il a rapidement mis en doute la transparence de son désormais ex-rival. Le républicain a suggéré que la maladie était connue depuis longtemps et a, en juin, ordonné une enquête sur l’entourage de Joe Biden, qu’il soupçonne d’avoir voulu masquer la dégradation de son état physique et cognitif.