Jusqu’à 200% de droits de douane : Donald Trump annonce une nouvelle offensive commerciale sur la Chine

En représailles de mesures prises par Pékin sur les terres rares, Donald Trump a répliqué ce vendredi en annonçant 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises. Un taux qui s’ajoute à ceux entrés en vigueur en mai dernier. Il pourrait ainsi monter à 200% sur certains secteurs.

Une guerre commerciale sans fin ? Ce vendredi, Donald Trump a annoncé sur Truth Social une nouvelle offensive commerciale contre la Chine, en représailles des restrictions décidées par Pékin dans le secteur très stratégique des terres rares.

Le président américain a annoncé que 100% de droits de douane supplémentaires frapperaient les marchandises chinoises, à partir du 1er novembre «ou avant».

Ce taux vient s'ajouter aux 30% déjà appliqués à l'ensemble des produits chinois depuis mai dernier ainsi qu'aux taux appliqués à certains secteurs spécifiques, comme l'acier et l'aluminium, le cuivre, les produits pharmaceutiques ou encore l'ameublement, a indiqué à l’AFP un responsable de la Maison Blanche.

Ainsi, certains droits de douane pourraient atteindre les 150%, voire 200% selon les secteurs, qui pourraient dans certains cas encore s'ajouter aux taux préexistants au retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Une rencontre avec Xi Jinping compromise

D'après le président républicain, la Chine a pris une «posture commerciale extraordinairement agressive», indiquant aussi que des restrictions sur l'exportation de «tous les logiciels stratégiques» vers la Chine s'appliqueraient à la même date.

Toujours sur Truth Social, Donald Trump avait déjà déclaré vendredi qu'il n'y avait «plus de raison» valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines au sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud, en raison de l'attitude devenue «très hostile» de la deuxième puissance mondiale.

Pour rappel, la Chine est aujourd’hui le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante.

Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, selon un communiqué du ministère chinois du Commerce.