Le président libanais a dénoncé des frappes nocturnes israéliennes ayant fait un mort dans son pays

Selon le ministère libanais de la Santé, l’armée israélienne aurait frappé des «installations civiles» dans le sud du pays ayant fait un mort et sept blessés.

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé samedi des frappes israéliennes nocturnes contre des «installations civiles» dans le sud du pays ayant fait, selon le ministère de la Santé, un mort et sept blessés.

«Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse contre des installations civiles. Sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression réside dans le fait qu'elle survient après l'accord de cessez-le-feu à Gaza», a-t-il affirmé.

L'agence de presse officielle libanaise Ani a indiqué que des avions de combat israéliens avaient mené 10 raids visant des parcs de bulldozers et d'excavatrices.

Une frappe confirmée par Israël

L'armée israélienne a confirmé des attaques, affirmant avoir «frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban». «La présence de ces engins et les activités du Hezbollah dans cette zone constituent une violation des accords conclus entre Israël et le Liban», a-t-elle ajouté.

Malgré le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à plus d'un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes au Liban, affirmant viser des membres du mouvement soutenu par l'Iran et l'accusant de tenter de reconstituer ses forces.