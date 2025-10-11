Toute l’actu en direct 24h/24
Mexique : les images impressionnantes des inondations qui ont fait au moins 29 morts dans le pays (vidéos)

L'État d'Hidalgo a annoncé 16 décès et 1.000 habitations impactées par les inondations dans un dernier bilan provisoire. [REUTERS/Rolando Ramos]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les fortes pluies qui s’abattent sur la quasi-totalité du Mexique depuis jeudi ont déjà fait 29 morts dans l’ensemble du pays, selon un dernier bilan provisoire dressé ce vendredi par les autorités locales.

Plusieurs villes mexicaines majeures sont touchées par la montée des eaux. D’après le quotidien mexicain Milenio, les inondations liées aux fortes précipitations qui touchent la quasi-totalité du Mexique depuis jeudi ont fait au moins 29 morts.

Selon la Protection civile du Mexique, ce samedi, il continue de pleuvoir fortement sur 31 des 32 États du Mexique, plus particulièrement sur ceux de Veracruz (est), Querétaro et Hidalgo (centre), et San Luis Potosi (centre-nord).

L'État d'Hidalgo a notamment annoncé 16 décès et 1.000 habitations impactées par les inondations. L'État de Puebla (sud-est) a communiqué sur un bilan provisoire de cinq décès, 11 disparus et 80.000 personnes affectées par la montée des eaux. Un enfant a également perdu la vie dans le Querétaro et un policier a été recensé comme mort à Veracruz.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont montré des voitures emportées par les eaux, ainsi que des personnes prises au piège dans leur domicile ou leur véhicule.

Plus de 5.000 soldats déployés

Face à cette situation d’urgence, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé le déploiement du «plan DN-III-E» permettant de mettre à disposition des secours, 5.400 soldats et 512 équipements, dont 17 avions. En complément de cet appui logistique, «des abris ont été installés à Veracruz et à San Luis Potosí». Au total, ce sont «9.968 colis alimentaires et 117.000 litres d'eau en bouteille» qui sont prêts à être distribués.

La tempête tropicale Raymond, qui s’abat actuellement le long de la côte pacifique, a succédé à l’ouragan Priscilla, un temps élevé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, par le centre américain des ouragans (NHC).

Dans le Golfe du Mexique, à l'est du pays, une dépression au-dessus de la péninsule du Yucatan a produit une vaste zone d'averses et d'orages. 

Chaque année, le Mexique subit, entre mai et novembre, la formation d'ouragans, tant sur sa côte pacifique qu'atlantique.

