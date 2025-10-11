«Nous pouvons présumer qu'ils sont décédés» : les images de l'explosion survenue dans une usine aux États-Unis qui a fait 19 disparus (vidéos)

Une violente explosion s’est produite vendredi dans l’usine Accurate Energetic Systems, dans le Tennessee, aux États-Unis. Selon le shérif local, Chris Davis, l’ensemble des 18 personnes portées disparues sont désormais «présumées décédées».

«Nous pouvons présumer à l'heure actuelle qu'ils sont décédés», a déclaré samedi le shérif Chris Davis lors d’une conférence de presse au lendemain de la catastrophe qui a ravagé une usine d'armement. L’accident a détruit un bâtiment entier et projeté des débris sur une zone de 800 m2. La cause de l’explosion reste inconnue, et les autorités poursuivent l’inspection du site pour s’assurer qu’aucun produit chimique ne mette en danger les opérations de secours.

An explosion at a Tennessee military munitions plant left multiple people dead and missing on Friday, authorities said, as secondary blasts forced rescuers to keep their distance from the burning field of debris. pic.twitter.com/5osymmczYx — The Associated Press (@AP) October 10, 2025

La société, fondée en 1980, assure être «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits du secteur de l'énergie et d'explosifs pour les secteurs militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».

Cette usine est située près de Bucksnort, dans un secteur boisé et vallonné, à l'écart des zones urbaines, à plus de 80 km à l'ouest de Nashville, la capitale du Tennessee, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Le FBI est sur place

«Nous surveillons la situation dans le comté d'Hickman et les agences de l'État collaborent avec les agences locales et fédérales. Nous demandons aux habitants du Tennessee de se joindre à nous dans la prière pour les familles touchées par cet accident tragique», a réagi Bill Lee, le gouverneur républicain de l'État sur X.

Multiple people are dead following a "devastating blast" at an explosives manufacturing plant in Tennessee on Friday, according to authorities.



ABC News' Matt Rivers reports that authorities are still trying to figure out what went wrong. https://t.co/yCtNGWRMwspic.twitter.com/ue9OmidKK0 — ABC News (@ABC) October 10, 2025

Plusieurs agences fédérales sont sur place, parmi lesquelles, le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ainsi que le FBI, a indiqué le shérif.

Des images de télévision diffusées vendredi montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle de l'explosion.

Tennessee manufacturing plant explosion leaves multiple people dead, 18 missing



The explosion happened at Accurate Energetic Systems in Tennessee



Fox News

Published October 10, 2025 12:38pm EDT

Updated October 10, 2025 3:57pm EDT pic.twitter.com/WuJJQxMKSx — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) October 11, 2025

Sur son site internet, Accurate Energetic Systems, fondée en 1980, se dit «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits énergétiques et d'explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».