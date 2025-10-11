Un avion Ryanair atterri à Manchester en urgence avec 6 minutes de carburant restant

Un avion au départ de Pise (Italie) a été contraint d’atterrir à Manchester, à cause de la tempête Amy. Il ne restait que l’équivalent de 6 minutes de vol en carburant dans les réservoirs de l’appareil.

Un drame a été évité de justesse début octobre. Un avion reliant Pise, en Italie, à Prestwick, en Écosse, a été confronté à la tempête Amy au cours de son vol. Après avoir tenté à trois reprises d’atterrir sans succès en Écosse, l’avion a été détourné et contraint de se poser à Manchester, en Angleterre.

Dans le journal de bord, les pilotes ont indiqué que l’avion ne disposait plus que de 220 kg de carburant dans ses réservoirs après l’atterrissage, ce qui ne représente que cinq à six minutes de vol. Pourtant, l’appareil avait décollé avec une réserve de carburant, comme l’exigent tous les vols commerciaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'ensemble des circonstances ayant conduit à cette situation.

Un vol peu ordinaire

Les faits se sont déroulés le 3 octobre. Près de 200 passagers avaient pris place à bord du Boeing 737-800 du vol Ryanair FR3418, reliant Pise à Prestwick. Le vol s’est déroulé comme prévu jusqu’aux abords de la zone d’atterrissage, où les pilotes ont été confrontés à la tempête Amy. Les vents de la perturbation atmosphérique atteignaient jusqu’à 160 km/h.

Après deux tentatives d’atterrissage en Écosse, les pilotes ont lancé un appel d’alerte et se sont rabattus sur l’aéroport de Manchester. Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré : «Ryanair a signalé cette information aux autorités compétentes vendredi (3 octobre). L’enquête étant en cours, nous coopérons pleinement avec elle et ne sommes donc pas en mesure de commenter».

Jeudi, un porte-parole de la Direction des enquêtes sur les accidents aériens a indiqué : «L’AAIB a ouvert une enquête sur un incident grave impliquant un avion dérouté de Prestwick vers l’aéroport de Manchester, le vendredi 3 octobre. Les inspecteurs de l’AAIB ont commencé à enquêter et à recueillir des preuves».