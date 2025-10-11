Un «partenariat solide et durable» : le Qatar construira une installation militaire sur une base aérienne américaine

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a annoncé, vendredi, que les États-Unis et le Qatar ont signé un accord pour que Doha puisse construire une installation abritant des avions de combat F-15, et des pilotes, sur une base aérienne de l'Idaho.

«Nous signons un accord portant sur la construction d'une installation de l'armée de l'air émiratie sur la base aérienne de Mountain Home dans l'Idaho», a déclaré ce vendredi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth au Pentagone, aux côtés de son homologue qatari, Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

En effet, les États-Unis et le Qatar ont signé un accord pour que Doha puisse construire une installation abritant des avions de combat F-15 et des pilotes sur sa base aérienne de l'Idaho «afin de renforcer» leur «entraînement conjoint».

Cette annonce intervient peu de temps après la signature d'un décret par Donald Trump, promettant de défendre cet État du Golfe contre des attaques, dans le sillage des frappes aériennes israéliennes visant le chef du Hamas à Doha.

La base aérienne de Mountain Home accueille actuellement un escadron d'avions de chasse de Singapour, selon son site internet.

Pete Hegseth a remercié le Qatar pour son «rôle considérable» en tant que médiateur dans les négociations qui ont conduit à un accord entre Israël et le Hamas, ainsi que pour son aide dans la libération d'un citoyen américain en Afghanistan.

Une installation controversée

Le ministre qatari a, de son côté, salué le «partenariat solide et durable» et les «relations étroites en matière de défense» entre les deux pays.

Bien que ce projet d'installation du Qatar dans l'Idaho soit en préparation depuis le mandat du démocrate Joe Biden, l'accord a suscité des inquiétudes, notamment de la part de Laura Loomer, figure de l'extrême droite américaine, généralement alliée de Donald Trump.

«Je n'aurais jamais cru voir les républicains donner aux musulmans du Qatar, qui financent le terrorisme, une BASE MILITAIRE sur le sol américain afin qu'ils puissent assassiner des Américains», a-t-elle écrit sur X.

«Le Qatar n'aura pas sa propre base aux États-Unis, ni rien qui s'apparente à une base. Nous contrôlons la base existante, comme nous le faisons avec tous nos partenaires», a tenu à préciser sur le même réseau, Pete Hegseth, qui n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une base militaire.