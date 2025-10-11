Vatican : une prière pour la paix organisée sur la place Saint-Pierre ce samedi

Dans un contexte de graves tensions sur la scène internationale, une prière pour la paix aura lieu ce samedi, à 18h, sur la place Saint-Pierre, en présence du pape Léon XIV.

Un moment de recueillement contre les guerres qui secouent le monde. Ce samedi, les fidèles catholiques sont invités à se rendre sur la place Saint-Pierre, au Vatican, afin de participer à une prière pour la paix en présence du pape Léon XIV.

Cet appel avait été lancé par le souverain pontife à l'issue de l'audience générale du 24 septembre dernier, lors de laquelle il avait appelé les catholiques du monde entier à prier le chapelet de la paix tout au long du mois d'octobre.

Des appels répétés à la paix

À cette occasion, et dans un contexte de graves tensions sur la scène internationale, il avait apporté son soutien à tous les pays touchés par la guerre, tels qu'Israël et les territoires palestiniens (où un cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza), l'Ukraine ou encore la Birmanie.

«Il faut renoncer aux armes, abandonner les intérêts militaires et s’approcher de la table des négociations», avait martelé Léon XIV mercredi dernier. Dès son élection le 8 mai dernier, le souverain pontife avait déjà lancé un «appel de paix» à «tous les peuples», dans la plus pure tradition pacifiste du Vatican.

Par ailleurs, cette prière organisée sur la place Saint-Pierre intervient symboliquement soixante-trois ans, jour pour jour, après l'ouverture du concile Vatican II, qui s'était faite dans un contexte international tendu.

La crise des missiles de Cuba en 1962 avait en effet fait planer le risque d’un affrontement nucléaire direct entre les États-Unis et l’URSS, et l’intervention du pape Jean XXIII, qui avait joué le rôle de médiateur entre Nikita Khrouchtchev et John Fitzgerald Kennedy avait contribué à faire baisser la tension.